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آلية مرتقبة من وزارة التعليم .. عن آليه إنهاء العام الدراسي لجميع المراحل

ومواعيد الاختبارات عن بُعد خلال شهر رمضان المبارك.

اعلنت وزارة التعليم عبر حسابها بتويتر بأنها ستُعلن ‎ عن آلية إنهاء العام الدراسي 1442هـ لجميع المراحل الدراسية، ومواعيد الاختبارات عن بُعد للمرحلة الابتدائية، والمرحلتين المتوسطة والثانوية، خلال شهر رمضان المبارك.

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آلية مرتقبة من وزارة التعليم .. عن آليه إنهاء العام الدراسي لجميع المراحل
سبق

اعلنت وزارة التعليم عبر حسابها بتويتر بأنها ستُعلن ‎ عن آلية إنهاء العام الدراسي 1442هـ لجميع المراحل الدراسية، ومواعيد الاختبارات عن بُعد للمرحلة الابتدائية، والمرحلتين المتوسطة والثانوية، خلال شهر رمضان المبارك.

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
01:12 PM

آلية مرتقبة من وزارة التعليم .. عن آليه إنهاء العام الدراسي لجميع المراحل

ومواعيد الاختبارات عن بُعد خلال شهر رمضان المبارك.

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
8,236

اعلنت وزارة التعليم عبر حسابها بتويتر بأنها ستُعلن ‎ عن آلية إنهاء العام الدراسي 1442هـ لجميع المراحل الدراسية، ومواعيد الاختبارات عن بُعد للمرحلة الابتدائية، والمرحلتين المتوسطة والثانوية، خلال شهر رمضان المبارك.

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