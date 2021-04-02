اعلنت وزارة التعليم عبر حسابها بتويتر بأنها ستُعلن ‎ عن آلية إنهاء العام الدراسي 1442هـ لجميع المراحل الدراسية، ومواعيد الاختبارات عن بُعد للمرحلة الابتدائية، والمرحلتين المتوسطة والثانوية، خلال شهر رمضان المبارك.

آلية مرتقبة من وزارة التعليم .. عن آليه إنهاء العام الدراسي لجميع المراحل بدر الجبل سبق 2021-04-02 اعلنت وزارة التعليم عبر حسابها بتويتر بأنها ستُعلن ‎ عن آلية إنهاء العام الدراسي 1442هـ لجميع المراحل الدراسية، ومواعيد الاختبارات عن بُعد للمرحلة الابتدائية، والمرحلتين المتوسطة والثانوية، خلال شهر رمضان المبارك.

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442 01:12 PM

آلية مرتقبة من وزارة التعليم .. عن آليه إنهاء العام الدراسي لجميع المراحل ومواعيد الاختبارات عن بُعد خلال شهر رمضان المبارك.





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اعلنت وزارة التعليم عبر حسابها بتويتر بأنها ستُعلن ‎ عن آلية إنهاء العام الدراسي 1442هـ لجميع المراحل الدراسية، ومواعيد الاختبارات عن بُعد للمرحلة الابتدائية، والمرحلتين المتوسطة والثانوية، خلال شهر رمضان المبارك.