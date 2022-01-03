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"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية ورياح نشطة مع تدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الاثنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض وعسير ونجران وتبوك وجازان.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة خباش وشرورة ونجران، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين. وتشهد المنطقة أمطارًا رعدية على بدر الجنوب وثار وحبونا ويدمة حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد البرك رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة جازان أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد وهروب والدرب وبيش وجازان وفرسان، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الاثنين.

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"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية ورياح نشطة مع تدنٍّ في الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض وعسير ونجران وتبوك وجازان.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة خباش وشرورة ونجران، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين. وتشهد المنطقة أمطارًا رعدية على بدر الجنوب وثار وحبونا ويدمة حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد البرك رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة جازان أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد وهروب والدرب وبيش وجازان وفرسان، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الاثنين.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
01:16 AM

"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية ورياح نشطة مع تدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الاثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض وعسير ونجران وتبوك وجازان.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة خباش وشرورة ونجران، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين. وتشهد المنطقة أمطارًا رعدية على بدر الجنوب وثار وحبونا ويدمة حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد البرك رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة جازان أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد وهروب والدرب وبيش وجازان وفرسان، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الاثنين.

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