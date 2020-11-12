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طرح وظائف عسكرية شاغرة بـ"طيران الأمن" على عدة رتب

التقديم عليها بعد غدٍ.. ويشترط ألا يتجاوز السن 30 عامًا

أعلنت القيادة العامة لطيران الأمن برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل على عدد من الوظائف العسكرية على رتبة "رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي أول – جندي" للتعيين عليها بالقيادة العامة لطيران الأمن والقواعد الجوية التابعة لها في مناطق "الرياض ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية وعسير ".

وقالت "القيادة": يتم استقبال طلبات القبول عبر البوابة الإلكترونية خلال الفترة من يوم السبت 28/ 03/ 1442هـ وحتى يوم الجمعة بتاريخ 05/ 04/ 1442هـ.

واشترطت في المتقدم توفر عدد من الشروط تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وألا يكون متزوجًا من غير سعودية، ويكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلا اذا رد اعتباره فيها، ولم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، وألا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية، وألا يقل عمره عن (۱۷) عامًا ولا يزيد عن (30) عامًا، وحاصلاً على المؤهل المطلوب للرتبة التي تقدم عليها.

وشملت الشروط، أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول، وألا يقل طوله عن 168 سم ويكون متناسباً مع وزنه، واجتيازه الاختبار المطلوب للتخصصات الفنية وأن تكون الشهادة الفنية مصدقة ومختومة من الجهة التي أصدرتها ومعتمدة من قبل الجهة الحكومية الرسمية المشرفة عليها.

ومن بين الشروط أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية بنظام الانتظام للتخصصات المطلوب لها درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد جداً وما يعادله بالنسبة للمعدل التراكمي لمؤهل الدبلوم وأدنى وألا يتجاوزوا عامين من التخرج عند تقديم الطلب، عدا المتقدمين بتخصص صيانة الطائرات فلا يكون قد مضى على تخرجهم ثلاث سنوات.

واشترط "طيران الأمن" في المتقدم، اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية الذي يعقد أثناء إجراءات القبول بنسبة لا تقل عن 60% للمتقدمين على تخصصات "لغة إنجليزية، صيانة الطائرات، إلكترونيات، اتصالات".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طرح وظائف عسكرية شاغرة بـ"طيران الأمن" على عدة رتب
سبق

أعلنت القيادة العامة لطيران الأمن برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل على عدد من الوظائف العسكرية على رتبة "رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي أول – جندي" للتعيين عليها بالقيادة العامة لطيران الأمن والقواعد الجوية التابعة لها في مناطق "الرياض ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية وعسير ".

وقالت "القيادة": يتم استقبال طلبات القبول عبر البوابة الإلكترونية خلال الفترة من يوم السبت 28/ 03/ 1442هـ وحتى يوم الجمعة بتاريخ 05/ 04/ 1442هـ.

واشترطت في المتقدم توفر عدد من الشروط تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وألا يكون متزوجًا من غير سعودية، ويكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلا اذا رد اعتباره فيها، ولم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، وألا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية، وألا يقل عمره عن (۱۷) عامًا ولا يزيد عن (30) عامًا، وحاصلاً على المؤهل المطلوب للرتبة التي تقدم عليها.

وشملت الشروط، أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول، وألا يقل طوله عن 168 سم ويكون متناسباً مع وزنه، واجتيازه الاختبار المطلوب للتخصصات الفنية وأن تكون الشهادة الفنية مصدقة ومختومة من الجهة التي أصدرتها ومعتمدة من قبل الجهة الحكومية الرسمية المشرفة عليها.

ومن بين الشروط أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية بنظام الانتظام للتخصصات المطلوب لها درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد جداً وما يعادله بالنسبة للمعدل التراكمي لمؤهل الدبلوم وأدنى وألا يتجاوزوا عامين من التخرج عند تقديم الطلب، عدا المتقدمين بتخصص صيانة الطائرات فلا يكون قد مضى على تخرجهم ثلاث سنوات.

واشترط "طيران الأمن" في المتقدم، اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية الذي يعقد أثناء إجراءات القبول بنسبة لا تقل عن 60% للمتقدمين على تخصصات "لغة إنجليزية، صيانة الطائرات، إلكترونيات، اتصالات".

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
04:59 PM

طرح وظائف عسكرية شاغرة بـ"طيران الأمن" على عدة رتب

التقديم عليها بعد غدٍ.. ويشترط ألا يتجاوز السن 30 عامًا

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فهد الغبيوي - الرياض
0
3,907

أعلنت القيادة العامة لطيران الأمن برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل على عدد من الوظائف العسكرية على رتبة "رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي أول – جندي" للتعيين عليها بالقيادة العامة لطيران الأمن والقواعد الجوية التابعة لها في مناطق "الرياض ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية وعسير ".

وقالت "القيادة": يتم استقبال طلبات القبول عبر البوابة الإلكترونية خلال الفترة من يوم السبت 28/ 03/ 1442هـ وحتى يوم الجمعة بتاريخ 05/ 04/ 1442هـ.

واشترطت في المتقدم توفر عدد من الشروط تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وألا يكون متزوجًا من غير سعودية، ويكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلا اذا رد اعتباره فيها، ولم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، وألا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية، وألا يقل عمره عن (۱۷) عامًا ولا يزيد عن (30) عامًا، وحاصلاً على المؤهل المطلوب للرتبة التي تقدم عليها.

وشملت الشروط، أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول، وألا يقل طوله عن 168 سم ويكون متناسباً مع وزنه، واجتيازه الاختبار المطلوب للتخصصات الفنية وأن تكون الشهادة الفنية مصدقة ومختومة من الجهة التي أصدرتها ومعتمدة من قبل الجهة الحكومية الرسمية المشرفة عليها.

ومن بين الشروط أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية بنظام الانتظام للتخصصات المطلوب لها درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد جداً وما يعادله بالنسبة للمعدل التراكمي لمؤهل الدبلوم وأدنى وألا يتجاوزوا عامين من التخرج عند تقديم الطلب، عدا المتقدمين بتخصص صيانة الطائرات فلا يكون قد مضى على تخرجهم ثلاث سنوات.

واشترط "طيران الأمن" في المتقدم، اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية الذي يعقد أثناء إجراءات القبول بنسبة لا تقل عن 60% للمتقدمين على تخصصات "لغة إنجليزية، صيانة الطائرات، إلكترونيات، اتصالات".

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