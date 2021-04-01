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انتخاب أربعة أعضاء في لجنة حقوق الإنسان العربية من السعودية وقطر والسودان ولبنان

عبر "الاتصال المرئي" وتحت إشراف جامعة الدول العربية

عقدت جامعة الدول العربية "قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة حقوق الإنسان" عبر تقنية الاتصال المرئي أعمال اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان المخصص لانتخاب أربعة أعضاء في لجنة حقوق الإنسان العربية برئاسة دولة الكويت، ومشاركة ممثلي الدول الأعضاء الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتحت إشراف قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية، وذلك إعمالاً لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأوضحت الأمينة العامة المساعدة للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في تصريح اليوم، أنه انتُخب خلال الاجتماع أربعة أعضاء بالتزكية، وهم المستشار عبدالرحمن الشبرقي من المملكة العربية السعودية، والمستشار جابر صالح المري من دولة قطر، والسفيرة نادية جفون من السودان، ورضا مراد من لبنان، على أن تكون عضويتهم بصفتهم الشخصية.

وأشارت أبو غزالة إلى أن مدة ولاية الأعضاء المنتخبين ستكون لمدة أربع سنوات تبدأ من 4 إبريل الجاري وتنتهي في 2 إبريل 2025.

جامعة الدول العربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انتخاب أربعة أعضاء في لجنة حقوق الإنسان العربية من السعودية وقطر والسودان ولبنان
سبق

عقدت جامعة الدول العربية "قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة حقوق الإنسان" عبر تقنية الاتصال المرئي أعمال اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان المخصص لانتخاب أربعة أعضاء في لجنة حقوق الإنسان العربية برئاسة دولة الكويت، ومشاركة ممثلي الدول الأعضاء الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتحت إشراف قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية، وذلك إعمالاً لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأوضحت الأمينة العامة المساعدة للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في تصريح اليوم، أنه انتُخب خلال الاجتماع أربعة أعضاء بالتزكية، وهم المستشار عبدالرحمن الشبرقي من المملكة العربية السعودية، والمستشار جابر صالح المري من دولة قطر، والسفيرة نادية جفون من السودان، ورضا مراد من لبنان، على أن تكون عضويتهم بصفتهم الشخصية.

وأشارت أبو غزالة إلى أن مدة ولاية الأعضاء المنتخبين ستكون لمدة أربع سنوات تبدأ من 4 إبريل الجاري وتنتهي في 2 إبريل 2025.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
11:31 PM

انتخاب أربعة أعضاء في لجنة حقوق الإنسان العربية من السعودية وقطر والسودان ولبنان

عبر "الاتصال المرئي" وتحت إشراف جامعة الدول العربية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهره
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عقدت جامعة الدول العربية "قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة حقوق الإنسان" عبر تقنية الاتصال المرئي أعمال اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان المخصص لانتخاب أربعة أعضاء في لجنة حقوق الإنسان العربية برئاسة دولة الكويت، ومشاركة ممثلي الدول الأعضاء الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتحت إشراف قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية، وذلك إعمالاً لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأوضحت الأمينة العامة المساعدة للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في تصريح اليوم، أنه انتُخب خلال الاجتماع أربعة أعضاء بالتزكية، وهم المستشار عبدالرحمن الشبرقي من المملكة العربية السعودية، والمستشار جابر صالح المري من دولة قطر، والسفيرة نادية جفون من السودان، ورضا مراد من لبنان، على أن تكون عضويتهم بصفتهم الشخصية.

وأشارت أبو غزالة إلى أن مدة ولاية الأعضاء المنتخبين ستكون لمدة أربع سنوات تبدأ من 4 إبريل الجاري وتنتهي في 2 إبريل 2025.

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