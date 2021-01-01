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"الحارثي" مساعداً لمدير "صحة الطائف"

أصدر مدير الشؤون الصحية بالطائف، سعيد بن جابر القحطاني، قراراً بتكليف سلمان بن عوض الحارثي مساعداً لمدير الشؤون الصحية للشؤون المالية والإدارية بصحة الطائف بالإضافة إلى عمله.

ويعد "الحارثي" من الكفاءات المتميزة بصحة الطائف، وله الكثير من المبادرات والأعمال التي ساهمت في تطوير "صحة الطائف".

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"الحارثي" مساعداً لمدير "صحة الطائف"
سبق

أصدر مدير الشؤون الصحية بالطائف، سعيد بن جابر القحطاني، قراراً بتكليف سلمان بن عوض الحارثي مساعداً لمدير الشؤون الصحية للشؤون المالية والإدارية بصحة الطائف بالإضافة إلى عمله.

ويعد "الحارثي" من الكفاءات المتميزة بصحة الطائف، وله الكثير من المبادرات والأعمال التي ساهمت في تطوير "صحة الطائف".

01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442
12:12 AM

"الحارثي" مساعداً لمدير "صحة الطائف"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أصدر مدير الشؤون الصحية بالطائف، سعيد بن جابر القحطاني، قراراً بتكليف سلمان بن عوض الحارثي مساعداً لمدير الشؤون الصحية للشؤون المالية والإدارية بصحة الطائف بالإضافة إلى عمله.

ويعد "الحارثي" من الكفاءات المتميزة بصحة الطائف، وله الكثير من المبادرات والأعمال التي ساهمت في تطوير "صحة الطائف".

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