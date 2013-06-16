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ذهب لتلقي العلاج فاختفى.. الجهات الأمنية تبحث عن مفقود عسير "البارقي"

شقيقه لـ"سبق": عمره 69 عاماً ويرتدي ثوباً أبيض ويعاني من الصرع وشبه الشلل

شرعت الجهات الأمنية بمنطقة عسير في البحث والتحري عن المواطن عامر البارقي، والذي يعاني من الصرع وبعض الاعتلالات العقلية.

وقال شقيق المفقود لـ"سبق" إن شقيقه نُقِل إلى المستشفى بعد أن انتابته حالة من الصرع إلا أنه اختفى بعد ذلك.

وقد انطلق عدد من أعضاء فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ لمساندة الجهات الأمنية والبحث عن المفقود الذي يدعى عامر بن حسن البارقي، ويبلغ من العمر 69 عاماً، ويرتدي ثوباً أبيض اللون، ويعاني من الصرع وشبه الشلل، وفُقِد فجر يوم السبت 12/ 10/ 1440هـ.

وقالت مصادر إن آخر موقع شوهد به بالقرب من كلية العلوم والآداب بالمجاردة على الطريق الذي يربط بين محافظة المجاردة ومحافظة بارق.

ودعا شقيق المفقود من يشاهده إلى إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الجوال رقم 0509304945

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ذهب لتلقي العلاج فاختفى.. الجهات الأمنية تبحث عن مفقود عسير "البارقي"
سبق

شرعت الجهات الأمنية بمنطقة عسير في البحث والتحري عن المواطن عامر البارقي، والذي يعاني من الصرع وبعض الاعتلالات العقلية.

وقال شقيق المفقود لـ"سبق" إن شقيقه نُقِل إلى المستشفى بعد أن انتابته حالة من الصرع إلا أنه اختفى بعد ذلك.

وقد انطلق عدد من أعضاء فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ لمساندة الجهات الأمنية والبحث عن المفقود الذي يدعى عامر بن حسن البارقي، ويبلغ من العمر 69 عاماً، ويرتدي ثوباً أبيض اللون، ويعاني من الصرع وشبه الشلل، وفُقِد فجر يوم السبت 12/ 10/ 1440هـ.

وقالت مصادر إن آخر موقع شوهد به بالقرب من كلية العلوم والآداب بالمجاردة على الطريق الذي يربط بين محافظة المجاردة ومحافظة بارق.

ودعا شقيق المفقود من يشاهده إلى إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الجوال رقم 0509304945

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
03:07 PM

ذهب لتلقي العلاج فاختفى.. الجهات الأمنية تبحث عن مفقود عسير "البارقي"

شقيقه لـ"سبق": عمره 69 عاماً ويرتدي ثوباً أبيض ويعاني من الصرع وشبه الشلل

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محمد طيران - عسير
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شرعت الجهات الأمنية بمنطقة عسير في البحث والتحري عن المواطن عامر البارقي، والذي يعاني من الصرع وبعض الاعتلالات العقلية.

وقال شقيق المفقود لـ"سبق" إن شقيقه نُقِل إلى المستشفى بعد أن انتابته حالة من الصرع إلا أنه اختفى بعد ذلك.

وقد انطلق عدد من أعضاء فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ لمساندة الجهات الأمنية والبحث عن المفقود الذي يدعى عامر بن حسن البارقي، ويبلغ من العمر 69 عاماً، ويرتدي ثوباً أبيض اللون، ويعاني من الصرع وشبه الشلل، وفُقِد فجر يوم السبت 12/ 10/ 1440هـ.

وقالت مصادر إن آخر موقع شوهد به بالقرب من كلية العلوم والآداب بالمجاردة على الطريق الذي يربط بين محافظة المجاردة ومحافظة بارق.

ودعا شقيق المفقود من يشاهده إلى إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الجوال رقم 0509304945

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