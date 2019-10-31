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بدء إلزام محطات الوقود بتركيب شاشات إلكترونية لتسعير منتجاتها

لحماية المستفيدين ودعم الشفافية

بدأت أمانات المناطق والبلديات، الخميس، إلزام محطات الوقود بتركيب شاشات إلكترونية لعرض أسعارها؛ حمايةً للمستهلك.

وأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنها ستبدأ من اليوم في متابعة التزام محطات بيع الوقود بتركيب الشاشات الإلكترونية التي تُعرض فيها أسعار الوقود؛ من منطلق حماية المستفيدين، ودعمًا للشفافية خلال المراجعات الدورية للأسعار.

محطات الوقود وزارة الشؤون البلدية والقروية أسعار الوقود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء إلزام محطات الوقود بتركيب شاشات إلكترونية لتسعير منتجاتها
سبق

بدأت أمانات المناطق والبلديات، الخميس، إلزام محطات الوقود بتركيب شاشات إلكترونية لعرض أسعارها؛ حمايةً للمستهلك.

وأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنها ستبدأ من اليوم في متابعة التزام محطات بيع الوقود بتركيب الشاشات الإلكترونية التي تُعرض فيها أسعار الوقود؛ من منطلق حماية المستفيدين، ودعمًا للشفافية خلال المراجعات الدورية للأسعار.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
07:01 PM

بدء إلزام محطات الوقود بتركيب شاشات إلكترونية لتسعير منتجاتها

لحماية المستفيدين ودعم الشفافية

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
19
12,292

بدأت أمانات المناطق والبلديات، الخميس، إلزام محطات الوقود بتركيب شاشات إلكترونية لعرض أسعارها؛ حمايةً للمستهلك.

وأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنها ستبدأ من اليوم في متابعة التزام محطات بيع الوقود بتركيب الشاشات الإلكترونية التي تُعرض فيها أسعار الوقود؛ من منطلق حماية المستفيدين، ودعمًا للشفافية خلال المراجعات الدورية للأسعار.

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