النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجِمال والثلوج والصحراء في السعودية.. المقطع الذي أبهر وسائل الإعلام الأجنبية

تفاعلت معه شبكة  "ABC News" الأمريكية.. ووصفتها بـ"أرض العجائب الشتوية"

على مدار الأيام القليلة الماضية تداولت وسائل الإعلام الأجنبية مقطع فيديو ساحرًا من تبوك لمشاهد تساقط الثلوج إلى جوار الجِمال العربية.

وتفاعلت شبكة “ABC New”مع المشهد الخلاب الذي تظهر فيه الجِمال وهي ترعى في منطقة غطتها الثلوج بالكامل في تبوك شمال غرب السعودية.

وكتبت الشبكة الأمريكية الشهيرة أن العاصفة القوية حوّلت أجزاء من صحراء السعودية إلى أرض عجائب شتوية، مشيرة إلى أن تبوك تُعد واحدة من أكثر المناطق برودة في السعودية.

وأضافت "ABCNews"بأن المقطع الذي التُقط للمشهد سرعان ما انتشر عبر الإنترنت محققًا مشاهدات كثيفة في غضون ساعات؛ ليبدأ السعوديون في التوافد على مرتفعات تبوك التي غطتها الثلوج للاستمتاع بالمنظر والأجواء الشتوية، والثلوج التي نادرًا ما تتساقط على السعودية عامة.

تبوك تساقط الثلوج

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الجِمال والثلوج والصحراء في السعودية.. المقطع الذي أبهر وسائل الإعلام الأجنبية
سبق

على مدار الأيام القليلة الماضية تداولت وسائل الإعلام الأجنبية مقطع فيديو ساحرًا من تبوك لمشاهد تساقط الثلوج إلى جوار الجِمال العربية.

وتفاعلت شبكة “ABC New”مع المشهد الخلاب الذي تظهر فيه الجِمال وهي ترعى في منطقة غطتها الثلوج بالكامل في تبوك شمال غرب السعودية.

وكتبت الشبكة الأمريكية الشهيرة أن العاصفة القوية حوّلت أجزاء من صحراء السعودية إلى أرض عجائب شتوية، مشيرة إلى أن تبوك تُعد واحدة من أكثر المناطق برودة في السعودية.

وأضافت "ABCNews"بأن المقطع الذي التُقط للمشهد سرعان ما انتشر عبر الإنترنت محققًا مشاهدات كثيفة في غضون ساعات؛ ليبدأ السعوديون في التوافد على مرتفعات تبوك التي غطتها الثلوج للاستمتاع بالمنظر والأجواء الشتوية، والثلوج التي نادرًا ما تتساقط على السعودية عامة.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
02:08 AM

الجِمال والثلوج والصحراء في السعودية.. المقطع الذي أبهر وسائل الإعلام الأجنبية

تفاعلت معه شبكة  "ABC News" الأمريكية.. ووصفتها بـ"أرض العجائب الشتوية"

A A A
ياسر نجدي - الرياض
1
1,942

على مدار الأيام القليلة الماضية تداولت وسائل الإعلام الأجنبية مقطع فيديو ساحرًا من تبوك لمشاهد تساقط الثلوج إلى جوار الجِمال العربية.

وتفاعلت شبكة “ABC New”مع المشهد الخلاب الذي تظهر فيه الجِمال وهي ترعى في منطقة غطتها الثلوج بالكامل في تبوك شمال غرب السعودية.

وكتبت الشبكة الأمريكية الشهيرة أن العاصفة القوية حوّلت أجزاء من صحراء السعودية إلى أرض عجائب شتوية، مشيرة إلى أن تبوك تُعد واحدة من أكثر المناطق برودة في السعودية.

وأضافت "ABCNews"بأن المقطع الذي التُقط للمشهد سرعان ما انتشر عبر الإنترنت محققًا مشاهدات كثيفة في غضون ساعات؛ ليبدأ السعوديون في التوافد على مرتفعات تبوك التي غطتها الثلوج للاستمتاع بالمنظر والأجواء الشتوية، والثلوج التي نادرًا ما تتساقط على السعودية عامة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,854
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,977
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,394
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,022

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة