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ألمانيا تقبض على 3 "دواعش" اعتزموا شنّ هجوم بمواد ناسفة

خطّطوا لقتل أكبر عدد ممكن من المواطنين

قبضت الشرطة الألمانية على ثلاثة أشخاص في مدينة أوفنباخ بغرب البلاد؛ للاشتباه في تخطيطهم لهجوم باستخدام مواد ناسفة نيابة عن تنظيم "داعش" الإرهابي، حسب ما ذكر الادعاء الألماني، اليوم الثلاثاء.

وأوضح الادعاء أن المشتبه به الأساسي ألماني من أصل مقدوني عمره 24 عاماً، أراد تصنيع متفجرات، وحاول شراء سلاح من على الإنترنت، وأن شريكيه مواطنان تركيان عمر أحدهما 21 عاماً والآخر 22 عاماً، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها، بيّنت مدعية فرانكفورت "ناديا نيسن" في بيان، أن المشتبه بهم الثلاثة أرادوا قتل أكبر عدد ممكن من الألمان في الهجوم.

الشرطة الألمانية تنظيم داعش الإرهابي

الرئيسية/ أخبار العالم

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ألمانيا تقبض على 3 "دواعش" اعتزموا شنّ هجوم بمواد ناسفة
سبق

قبضت الشرطة الألمانية على ثلاثة أشخاص في مدينة أوفنباخ بغرب البلاد؛ للاشتباه في تخطيطهم لهجوم باستخدام مواد ناسفة نيابة عن تنظيم "داعش" الإرهابي، حسب ما ذكر الادعاء الألماني، اليوم الثلاثاء.

وأوضح الادعاء أن المشتبه به الأساسي ألماني من أصل مقدوني عمره 24 عاماً، أراد تصنيع متفجرات، وحاول شراء سلاح من على الإنترنت، وأن شريكيه مواطنان تركيان عمر أحدهما 21 عاماً والآخر 22 عاماً، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها، بيّنت مدعية فرانكفورت "ناديا نيسن" في بيان، أن المشتبه بهم الثلاثة أرادوا قتل أكبر عدد ممكن من الألمان في الهجوم.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
03:29 PM

ألمانيا تقبض على 3 "دواعش" اعتزموا شنّ هجوم بمواد ناسفة

خطّطوا لقتل أكبر عدد ممكن من المواطنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قبضت الشرطة الألمانية على ثلاثة أشخاص في مدينة أوفنباخ بغرب البلاد؛ للاشتباه في تخطيطهم لهجوم باستخدام مواد ناسفة نيابة عن تنظيم "داعش" الإرهابي، حسب ما ذكر الادعاء الألماني، اليوم الثلاثاء.

وأوضح الادعاء أن المشتبه به الأساسي ألماني من أصل مقدوني عمره 24 عاماً، أراد تصنيع متفجرات، وحاول شراء سلاح من على الإنترنت، وأن شريكيه مواطنان تركيان عمر أحدهما 21 عاماً والآخر 22 عاماً، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها، بيّنت مدعية فرانكفورت "ناديا نيسن" في بيان، أن المشتبه بهم الثلاثة أرادوا قتل أكبر عدد ممكن من الألمان في الهجوم.

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