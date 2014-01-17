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عبد الله العثيم يشكر أهالي وأعيان بريدة على تكريمه بمناسبة جائزة "باذل الخير"

ثمّن دعم أمير القصيم ورعايته للأعمال الاجتماعية والخيرية والتنموية المستدامة

رفع عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم القابضة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد الله صالح العثيم وأولاده الخيرية؛ شكره وتقديره إلى الشيخ محمد بن عبد الله الفوزان السابق رئيس لجنة الأهالي بمدينة بريدة، وأعضاء لجنة الأهالي والأعيان؛ تقديرًا للاحتفاء الذي حظي به وتكريمه بدرع تقديري بمناسبة منحه جائزة "باذل الخير" من قبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وقال "العثيم": الحفاوة والاستقبال وكرم الضيافة من أهالي وأعيان بريدة وحضورهم المشرف وتكريمي بهذا الدرع التقديري يظل محل تقديري واعتزازي، وهو بمثابة وسام أهديه لكل المبادرين والداعمين والباذلين وأهل الخير والمتطوعين داخل وخارج المنطقة.

وثمّن الجهود التي تبذلها لجنة الأهالي بمدينة بريدة، بقيادة الشيخ محمد بن عبد الله الفوزان السابق وزملائه في اللجنة، من عطاء واهتمام بتعزيز كافة الأعمال الاجتماعية والخيرية والتنموية المستدامة في ظل ما تحظى به منطقة القصيم من دعم ورعاية من أميرها الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وجدد "العثيم" شكره وتقديره لكل الذين أحاطوه بمشاعرهم الصادقة وأمنياتهم النبيلة، سائلاً المولى عز وجل العون والتوفيق للجميع.

واختتم تصريحاته بالدعاء أن يحفظ الله لبلادنا الغالية مملكة الإنسانية أمنها وسلامها واستقرارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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عبد الله العثيم يشكر أهالي وأعيان بريدة على تكريمه بمناسبة جائزة "باذل الخير"
سبق

رفع عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم القابضة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد الله صالح العثيم وأولاده الخيرية؛ شكره وتقديره إلى الشيخ محمد بن عبد الله الفوزان السابق رئيس لجنة الأهالي بمدينة بريدة، وأعضاء لجنة الأهالي والأعيان؛ تقديرًا للاحتفاء الذي حظي به وتكريمه بدرع تقديري بمناسبة منحه جائزة "باذل الخير" من قبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وقال "العثيم": الحفاوة والاستقبال وكرم الضيافة من أهالي وأعيان بريدة وحضورهم المشرف وتكريمي بهذا الدرع التقديري يظل محل تقديري واعتزازي، وهو بمثابة وسام أهديه لكل المبادرين والداعمين والباذلين وأهل الخير والمتطوعين داخل وخارج المنطقة.

وثمّن الجهود التي تبذلها لجنة الأهالي بمدينة بريدة، بقيادة الشيخ محمد بن عبد الله الفوزان السابق وزملائه في اللجنة، من عطاء واهتمام بتعزيز كافة الأعمال الاجتماعية والخيرية والتنموية المستدامة في ظل ما تحظى به منطقة القصيم من دعم ورعاية من أميرها الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وجدد "العثيم" شكره وتقديره لكل الذين أحاطوه بمشاعرهم الصادقة وأمنياتهم النبيلة، سائلاً المولى عز وجل العون والتوفيق للجميع.

واختتم تصريحاته بالدعاء أن يحفظ الله لبلادنا الغالية مملكة الإنسانية أمنها وسلامها واستقرارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
03:25 PM

عبد الله العثيم يشكر أهالي وأعيان بريدة على تكريمه بمناسبة جائزة "باذل الخير"

ثمّن دعم أمير القصيم ورعايته للأعمال الاجتماعية والخيرية والتنموية المستدامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم القابضة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد الله صالح العثيم وأولاده الخيرية؛ شكره وتقديره إلى الشيخ محمد بن عبد الله الفوزان السابق رئيس لجنة الأهالي بمدينة بريدة، وأعضاء لجنة الأهالي والأعيان؛ تقديرًا للاحتفاء الذي حظي به وتكريمه بدرع تقديري بمناسبة منحه جائزة "باذل الخير" من قبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وقال "العثيم": الحفاوة والاستقبال وكرم الضيافة من أهالي وأعيان بريدة وحضورهم المشرف وتكريمي بهذا الدرع التقديري يظل محل تقديري واعتزازي، وهو بمثابة وسام أهديه لكل المبادرين والداعمين والباذلين وأهل الخير والمتطوعين داخل وخارج المنطقة.

وثمّن الجهود التي تبذلها لجنة الأهالي بمدينة بريدة، بقيادة الشيخ محمد بن عبد الله الفوزان السابق وزملائه في اللجنة، من عطاء واهتمام بتعزيز كافة الأعمال الاجتماعية والخيرية والتنموية المستدامة في ظل ما تحظى به منطقة القصيم من دعم ورعاية من أميرها الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وجدد "العثيم" شكره وتقديره لكل الذين أحاطوه بمشاعرهم الصادقة وأمنياتهم النبيلة، سائلاً المولى عز وجل العون والتوفيق للجميع.

واختتم تصريحاته بالدعاء أن يحفظ الله لبلادنا الغالية مملكة الإنسانية أمنها وسلامها واستقرارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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