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السلبية تطغى على مواجهة الاتحاد والعدالة

في ختام مباريات الدور الأول لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تعادل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مع ضيفه العدالة بنتيجة سلبية في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك ضمن الجولة الـ15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى الفريقان شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي وسط سيطرة اتحادية، ولكن دون فاعلية، فيما غابت الفرص الحقيقية على كلا المرميَيْن.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ63، تصدى القائم لفرصة هدف محقق بقدم لاعب العدالة اندريا.

تلاها فرصة هدف محقق لرومارينهو بعد تلقيه بينية من أنيس البدري؛ ليسددها الأول بجوار القائم.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد كلا الفريقين نقطة واحدة؛ ليصبح للاتحاد 15 نقطة، وللعدالة 10 نقاط.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاتحاد العدالة الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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السلبية تطغى على مواجهة الاتحاد والعدالة
سبق

تعادل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مع ضيفه العدالة بنتيجة سلبية في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك ضمن الجولة الـ15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى الفريقان شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي وسط سيطرة اتحادية، ولكن دون فاعلية، فيما غابت الفرص الحقيقية على كلا المرميَيْن.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ63، تصدى القائم لفرصة هدف محقق بقدم لاعب العدالة اندريا.

تلاها فرصة هدف محقق لرومارينهو بعد تلقيه بينية من أنيس البدري؛ ليسددها الأول بجوار القائم.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد كلا الفريقين نقطة واحدة؛ ليصبح للاتحاد 15 نقطة، وللعدالة 10 نقاط.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
10:25 PM

السلبية تطغى على مواجهة الاتحاد والعدالة

في ختام مباريات الدور الأول لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
1
1,203

تعادل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مع ضيفه العدالة بنتيجة سلبية في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك ضمن الجولة الـ15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى الفريقان شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي وسط سيطرة اتحادية، ولكن دون فاعلية، فيما غابت الفرص الحقيقية على كلا المرميَيْن.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ63، تصدى القائم لفرصة هدف محقق بقدم لاعب العدالة اندريا.

تلاها فرصة هدف محقق لرومارينهو بعد تلقيه بينية من أنيس البدري؛ ليسددها الأول بجوار القائم.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد كلا الفريقين نقطة واحدة؛ ليصبح للاتحاد 15 نقطة، وللعدالة 10 نقاط.

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