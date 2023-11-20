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الشباب: بلعمري يغيب عن تدريبات الشباب بدون عذر

أعلن نادي الشباب غياب الدولي الجزائري جمال بن العمري، عن الحصة التدريبية دون عذر مسبق من الجهاز الفني.

ميدانيًّا واصل فريق الشباب الأول لكرة القدم تدريباته الميدانية، مساء اليوم، على أرض ميدان ملعبه في مقر النادي؛ حيث أجرى الفريق مرانه الرئيس بقيادة المدرب ألميرون؛ تحضيرًا لمواجهة فريق الفيحاء يوم الجمعة القادم، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت التدريبات حضور رئيس مجلس إدارة النادي خالد البلطان، ومشاركة اللاعبين الدوليين عبدالله الحمدان، وتركي العمار ناصر العمران.

الشباب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب: بلعمري يغيب عن تدريبات الشباب بدون عذر
سبق

أعلن نادي الشباب غياب الدولي الجزائري جمال بن العمري، عن الحصة التدريبية دون عذر مسبق من الجهاز الفني.

ميدانيًّا واصل فريق الشباب الأول لكرة القدم تدريباته الميدانية، مساء اليوم، على أرض ميدان ملعبه في مقر النادي؛ حيث أجرى الفريق مرانه الرئيس بقيادة المدرب ألميرون؛ تحضيرًا لمواجهة فريق الفيحاء يوم الجمعة القادم، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت التدريبات حضور رئيس مجلس إدارة النادي خالد البلطان، ومشاركة اللاعبين الدوليين عبدالله الحمدان، وتركي العمار ناصر العمران.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
08:41 PM

الشباب: بلعمري يغيب عن تدريبات الشباب بدون عذر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الشباب غياب الدولي الجزائري جمال بن العمري، عن الحصة التدريبية دون عذر مسبق من الجهاز الفني.

ميدانيًّا واصل فريق الشباب الأول لكرة القدم تدريباته الميدانية، مساء اليوم، على أرض ميدان ملعبه في مقر النادي؛ حيث أجرى الفريق مرانه الرئيس بقيادة المدرب ألميرون؛ تحضيرًا لمواجهة فريق الفيحاء يوم الجمعة القادم، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت التدريبات حضور رئيس مجلس إدارة النادي خالد البلطان، ومشاركة اللاعبين الدوليين عبدالله الحمدان، وتركي العمار ناصر العمران.

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