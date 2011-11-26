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الرامي "المطيري" يُتوج ببطولة المملكة لرماية الأطباق

لفئة الممتاز في مدينة تدريب الأمن العام بالرياض

حقق الرامي سعيد المطيري بطولة المملكة لرماية الأطباق (سكيت) التي اختتمت اليوم لفئة الممتاز في مدينة تدريب الأمن العام بالرياض.


ونال المطيري المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة، وحصل الرامي حاتم الشمري على المركز الثاني والميدالية الفضية، ونال الرامي محمد الخمشي المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتوج الفائزين مديرُ معهد تدريب الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض العقيد إبراهيم اللميلم، والمدير التنفيذي للاتحاد أحمد الشهراني، ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد محمد العسيري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الرامي "المطيري" يُتوج ببطولة المملكة لرماية الأطباق
سبق

حقق الرامي سعيد المطيري بطولة المملكة لرماية الأطباق (سكيت) التي اختتمت اليوم لفئة الممتاز في مدينة تدريب الأمن العام بالرياض.


ونال المطيري المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة، وحصل الرامي حاتم الشمري على المركز الثاني والميدالية الفضية، ونال الرامي محمد الخمشي المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتوج الفائزين مديرُ معهد تدريب الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض العقيد إبراهيم اللميلم، والمدير التنفيذي للاتحاد أحمد الشهراني، ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد محمد العسيري.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
06:55 PM
اخر تعديل
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
08:31 PM

الرامي "المطيري" يُتوج ببطولة المملكة لرماية الأطباق

لفئة الممتاز في مدينة تدريب الأمن العام بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق الرامي سعيد المطيري بطولة المملكة لرماية الأطباق (سكيت) التي اختتمت اليوم لفئة الممتاز في مدينة تدريب الأمن العام بالرياض.


ونال المطيري المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة، وحصل الرامي حاتم الشمري على المركز الثاني والميدالية الفضية، ونال الرامي محمد الخمشي المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتوج الفائزين مديرُ معهد تدريب الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض العقيد إبراهيم اللميلم، والمدير التنفيذي للاتحاد أحمد الشهراني، ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد محمد العسيري.

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