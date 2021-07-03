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"التحالف" دمرهما أثناء التجهيز بالصليف.. إحباط هجوم عدائي حوثي بزورقين مفخّخين

الميليشيات الإرهابية مستمرّة في تهديد خطوط الملاحة والتجارة العالمية جنوب البحر الأحمر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم إحباط هجوم عدائي وشيك بزورقين مفخخين لميليشيا الحوثي الإرهابية؛ حيث تم تدمير الزورقين المفخخين بالصليف بمحافظة الحديدة أثناء عملية التجهيز.

وأكد التحالف استمرار تهديد ميليشيا الحوثي لخطوط الملاحة والتجارة العالمية جنوب البحر الأحمر واستمرار انتهاك ميليشيا الحوثي لاتفاق ستوكهولم بعمليات عدائية من محافظة الحديدة.

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"التحالف" دمرهما أثناء التجهيز بالصليف.. إحباط هجوم عدائي حوثي بزورقين مفخّخين
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم إحباط هجوم عدائي وشيك بزورقين مفخخين لميليشيا الحوثي الإرهابية؛ حيث تم تدمير الزورقين المفخخين بالصليف بمحافظة الحديدة أثناء عملية التجهيز.

وأكد التحالف استمرار تهديد ميليشيا الحوثي لخطوط الملاحة والتجارة العالمية جنوب البحر الأحمر واستمرار انتهاك ميليشيا الحوثي لاتفاق ستوكهولم بعمليات عدائية من محافظة الحديدة.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
01:25 PM
اخر تعديل
03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
02:24 PM

"التحالف" دمرهما أثناء التجهيز بالصليف.. إحباط هجوم عدائي حوثي بزورقين مفخّخين

الميليشيات الإرهابية مستمرّة في تهديد خطوط الملاحة والتجارة العالمية جنوب البحر الأحمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,167

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم إحباط هجوم عدائي وشيك بزورقين مفخخين لميليشيا الحوثي الإرهابية؛ حيث تم تدمير الزورقين المفخخين بالصليف بمحافظة الحديدة أثناء عملية التجهيز.

وأكد التحالف استمرار تهديد ميليشيا الحوثي لخطوط الملاحة والتجارة العالمية جنوب البحر الأحمر واستمرار انتهاك ميليشيا الحوثي لاتفاق ستوكهولم بعمليات عدائية من محافظة الحديدة.

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