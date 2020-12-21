"الأرصاد" تتوقع هطول أمطار رعدية على حائل
تشمل عدداً من المحافظات حتى الـ 9 مساءً
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى التاسعة مساءً.
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"الأرصاد" تتوقع هطول أمطار رعدية على حائل
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-12-21
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى التاسعة مساءً.
21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
01:55 PM
"الأرصاد" تتوقع هطول أمطار رعدية على حائل
تشمل عدداً من المحافظات حتى الـ 9 مساءً
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى التاسعة مساءً.