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"الأرصاد" تتوقع هطول أمطار رعدية على حائل

تشمل عدداً من المحافظات حتى الـ 9 مساءً

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، ‏هطول ‏أمطار ‏رعدية ‏مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل ‏و‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى التاسعة ‏مساءً.‏

حائل الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تتوقع هطول أمطار رعدية على حائل
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، ‏هطول ‏أمطار ‏رعدية ‏مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل ‏و‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى التاسعة ‏مساءً.‏

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
01:55 PM

"الأرصاد" تتوقع هطول أمطار رعدية على حائل

تشمل عدداً من المحافظات حتى الـ 9 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، ‏هطول ‏أمطار ‏رعدية ‏مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل ‏و‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى التاسعة ‏مساءً.‏

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