أمانة الشرقية ترصد 20 مخالفة للتدابير المتعلقة بـ"كورونا"
بعد تنفيذ 1700 جولة على المنشآت التجارية بالمنطقة
نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، 1693 جولة رقابيةً، منها ست جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية.
وأسفرت الجولات عن تحرير 24 مخالفة، منها 20 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد - 19" في الأسواق والمراكز التجارية، و4 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.
وقامت الأمانة بتعقيم وتطهير 1494 موقعاً بالمنطقة، بمشاركة 467 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 15.725 طناً من النفايات، وأزالت 9516 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9384 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.
أمانة الشرقية ترصد 20 مخالفة للتدابير المتعلقة بـ"كورونا"
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-01-20
نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، 1693 جولة رقابيةً، منها ست جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية.
وأسفرت الجولات عن تحرير 24 مخالفة، منها 20 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد - 19" في الأسواق والمراكز التجارية، و4 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.
وقامت الأمانة بتعقيم وتطهير 1494 موقعاً بالمنطقة، بمشاركة 467 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 15.725 طناً من النفايات، وأزالت 9516 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9384 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.
20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
02:32 PM
أمانة الشرقية ترصد 20 مخالفة للتدابير المتعلقة بـ"كورونا"
نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، 1693 جولة رقابيةً، منها ست جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية.
وأسفرت الجولات عن تحرير 24 مخالفة، منها 20 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد - 19" في الأسواق والمراكز التجارية، و4 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.
وقامت الأمانة بتعقيم وتطهير 1494 موقعاً بالمنطقة، بمشاركة 467 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 15.725 طناً من النفايات، وأزالت 9516 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9384 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.