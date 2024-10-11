صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.
"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية
المالكي: أطلقتها ميليشيا الحوثي لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بنجران
صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة
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"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه السعوديةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-11
11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
01:32 AM
"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية
المالكي: أطلقتها ميليشيا الحوثي لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بنجران
صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.
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