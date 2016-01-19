١٣٠٠ جولة توعوية ورقابية على المرافق التجارية بالطائف

شَمِلت المطاعمَ والمخابز والمغاسل والبوفيهات ومحلات بيع المواد الغذائية

رصدت أمانة الطائف -ممثلة في البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية- امتثال الأنشطة التجارية والغذائية للاشتراطات الصحية واللوائح والتعليمات البلدية، من خلال الجولات الرقابية المستمرة؛ للتوعية بضرورة اتباع الاشتراطات والتقيد بالأنظمة.

وأوضحت الأمانة أنها كثّفت جهودها الميدانية بحملات لتوعية العاملين في المنشآت التجارية والغذائية والمتعلقة بصحة المستهلك، وبالاشتراطات اللازم توافرها في المنشأة والعاملين؛ لضمان سلامة الأغذية والمعروضات؛ وذلك تجنبًا للغرامات البلدية.

وشملت الحملات التوعوية: (المطاعم، والمخابز، والمغاسل، والبوفيهات، ومحلات بيع المواد الغذائية، والصالونات، والمجمعات التجارية، والمستودعات)، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة المباشرة بالمستهلك.

وبيّنت الأمانة أن التوعية والمتابعة تأتي ضمن خطط ما قبل تنفيذ الحملات الرقابية؛ بهدف تعزيز الامتثال بالاشتراطات، والحد من المخالفات التي تمس المواطن والمقيم، مع تطبيق المخالفات على الأنشطة غير الملتزمة، والتي يتم متابعتها بصفة دورية؛ للتأكد من تصحيحها للمخالفات.

وأشارت الأمانة إلى أن أكثر من ١٣٠٠ جولة وزيارة توعوية ورقابية، نفذتها الفِرَق الميدانية بنطاق عمل البلديات الفرعية وعلى الطرق العامة والسريعة؛ نظرًا لموقع الطائف المحوري والمتوسط بين عدد من المناطق، كما تتعامل الفِرَق مع البلاغات الواردة عبر مركز العمليات الموحد 940، ويتم الوقوف عليها بشكل فوري لضمان سلامة الأهالي.