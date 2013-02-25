أمريكا ترحب بوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

الدولتان وعدتا باحترام اتفاق 2003

أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في إيجاز صحفي اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة ترحب بالبيان المشترك لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، وفقاً لما ذكرت "رويترز".



وتعهدت باكستان والهند، اليوم، بوقف إطلاق النار عبر الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه، ووعدتا بالالتزام بالاتفاق المبرم في هذا الصدد عام 2003، لكن البلدين تجاهلاه إلى حد كبير، منذ تلك الفترة.