بعد فيديو مصوّر.. "بلدية الداير" تباشر العمل في طريق آيل للسقوط

توجيه المحافظ للجهات المعنية بالعمل على سرعة معالجة وضع الطريق

‬‏باشرت بلدية محافظة ‎الداير معالجة وضع الطريق الآيل للسقوط، بعد مقطع فيديو صوّره مواطن، مناشدًا فيه البلدية بمعالجة الطريق، الذي وصفه المواطن بـ"الخطير".

وكان محافظ الداير تفاعل مع مقطع الفيديو المصور، ووجّه نايف بن لبدة الجهات المعنية بالعمل على سرعة معالجة وضع الطريق، بما يحقق السلامة الكاملة لمرتاديه.