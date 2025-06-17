ووفقاً لوكالة " بلومبيرغ " الأمريكية فإن الصندوق سيقدم أيضاً خطوط ائتمان لتمويل جزئي حتى ثلاثة أشهر من نفقات التشغيل للشركات المؤهلة، وسيستمر في استكشاف الحلول التي ستدعم القطاع الخاص.

وتفصيلاً، تأتي هذه المبادرات التي أعلن عنها صندوق التنمية الصناعية السعودي جزءاً من حزمة أوسع من الدعم الحكومي وتشمل تأجيل وإعادة هيكلة مدفوعات القروض لمئات الشركات.

أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها ستقدم حزمة تحفيز بقيمة 3.7 مليار ريال (مليار دولار) لدعم أكثر من 500 شركة صناعية صغيرة ومتوسطة تضررت جراء أزمة فيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19 ".

السعودية تقدم حزمة تحفيزية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بـ 3.7 مليار ريال خالد علي سبق 2020-06-16 أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها ستقدم حزمة تحفيز بقيمة 3.7 مليار ريال (مليار دولار) لدعم أكثر من 500 شركة صناعية صغيرة ومتوسطة تضررت جراء أزمة فيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19 ". وتفصيلاً، تأتي هذه المبادرات التي أعلن عنها صندوق التنمية الصناعية السعودي جزءاً من حزمة أوسع من الدعم الحكومي وتشمل تأجيل وإعادة هيكلة مدفوعات القروض لمئات الشركات.

ووفقاً لوكالة " بلومبيرغ " الأمريكية فإن الصندوق سيقدم أيضاً خطوط ائتمان لتمويل جزئي حتى ثلاثة أشهر من نفقات التشغيل للشركات المؤهلة، وسيستمر في استكشاف الحلول التي ستدعم القطاع الخاص.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 11:48 PM

السعودية تقدم حزمة تحفيزية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بـ 3.7 مليار ريال ضمن دعم أوسع من الحكومة يشمل إعادة هيكلة مدفوعات القروض لمئات الشركات





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أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها ستقدم حزمة تحفيز بقيمة 3.7 مليار ريال (مليار دولار) لدعم أكثر من 500 شركة صناعية صغيرة ومتوسطة تضررت جراء أزمة فيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19 ".

وتفصيلاً، تأتي هذه المبادرات التي أعلن عنها صندوق التنمية الصناعية السعودي جزءاً من حزمة أوسع من الدعم الحكومي وتشمل تأجيل وإعادة هيكلة مدفوعات القروض لمئات الشركات.



ووفقاً لوكالة " بلومبيرغ " الأمريكية فإن الصندوق سيقدم أيضاً خطوط ائتمان لتمويل جزئي حتى ثلاثة أشهر من نفقات التشغيل للشركات المؤهلة، وسيستمر في استكشاف الحلول التي ستدعم القطاع الخاص.