"الأرصاد" تحذِّر من تدني الرؤية بسبب الضباب على الطائف

الحالة بدأت قبل قليل .. وتستمر حتى التاسعة من صباح اليوم

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظة الطائف؛ بسبب الضباب، تصل إلى أقل من 2 كم، ويشمل ذلك "الهدا، والشفا والأجزاء المجاورة".

وأوضحت "الأرصاد" أن "الحالة تبدأ من الساعة الـ 1:00 اليوم الأحد، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم".



ويأتي هذا الإنذار لتنبيه سائقي المركبات إلى توخي الحذر، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة قبل وأثناء القيادة بالطرق السريعة، وداخل وخارج المنطقة.