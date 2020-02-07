النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة جدة تكتفي بغرامة 500 ريال على "مطعم الصراصير"

أحد المرتادين فوجئ بها تخرج من الوجبة المقدمة له.. وأبلغ

اكتفت أمانة محافظة جدة بتغريم مطعم يقدم الوجبات الصينية بالمحافظة، 500 ريال فقط؛ على خلفية تدني مستوى النظافة، وفق ما أعلنه الناطق باسم الأمانة محمد البقمي.

وكان أحد مرتادي المطعم قد فوجئ عند إحضار النادل لوجبة وضعها على الطاولة أمامه، ثم قام بتحريكها بخروج مجموعة من الصراصير؛ مما أثار ذهول الشخص الذي كان ينتظر الوجبة ومعه صديقه، وذهول من كان بالمطعم.

وأبلغ صاحب الواقعة عمليات الأمانة 940 في الساعة 11:00 من مساء الأربعاء الماضي، وبدأ التواصل معه في الخامسة من عصر أمس الخميس؛ لمعرفة سبب الشكوى، وبعدها بلحظات أُغلقت الشكوى.

وأعرب مقدم الشكوى، الذي أحضر صديقه لتقديم واجب الضيافة له في هذا المطعم، عن أسفه بسبب عدم إيقاع عقوبات صارمة.

واعتبر أن رد الفعل يوصف بـ"اللامبالاة والاستهتار بأرواح الناس"، مطالباً بإعادة النظر في العقوبات ضد هذا المطعم.

أمانة محافظة جدة مطعم يقدم الوجبات الصينية جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة جدة تكتفي بغرامة 500 ريال على "مطعم الصراصير"
سبق

اكتفت أمانة محافظة جدة بتغريم مطعم يقدم الوجبات الصينية بالمحافظة، 500 ريال فقط؛ على خلفية تدني مستوى النظافة، وفق ما أعلنه الناطق باسم الأمانة محمد البقمي.

وكان أحد مرتادي المطعم قد فوجئ عند إحضار النادل لوجبة وضعها على الطاولة أمامه، ثم قام بتحريكها بخروج مجموعة من الصراصير؛ مما أثار ذهول الشخص الذي كان ينتظر الوجبة ومعه صديقه، وذهول من كان بالمطعم.

وأبلغ صاحب الواقعة عمليات الأمانة 940 في الساعة 11:00 من مساء الأربعاء الماضي، وبدأ التواصل معه في الخامسة من عصر أمس الخميس؛ لمعرفة سبب الشكوى، وبعدها بلحظات أُغلقت الشكوى.

وأعرب مقدم الشكوى، الذي أحضر صديقه لتقديم واجب الضيافة له في هذا المطعم، عن أسفه بسبب عدم إيقاع عقوبات صارمة.

واعتبر أن رد الفعل يوصف بـ"اللامبالاة والاستهتار بأرواح الناس"، مطالباً بإعادة النظر في العقوبات ضد هذا المطعم.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
04:29 PM

أمانة جدة تكتفي بغرامة 500 ريال على "مطعم الصراصير"

أحد المرتادين فوجئ بها تخرج من الوجبة المقدمة له.. وأبلغ

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
12
4,662

اكتفت أمانة محافظة جدة بتغريم مطعم يقدم الوجبات الصينية بالمحافظة، 500 ريال فقط؛ على خلفية تدني مستوى النظافة، وفق ما أعلنه الناطق باسم الأمانة محمد البقمي.

وكان أحد مرتادي المطعم قد فوجئ عند إحضار النادل لوجبة وضعها على الطاولة أمامه، ثم قام بتحريكها بخروج مجموعة من الصراصير؛ مما أثار ذهول الشخص الذي كان ينتظر الوجبة ومعه صديقه، وذهول من كان بالمطعم.

وأبلغ صاحب الواقعة عمليات الأمانة 940 في الساعة 11:00 من مساء الأربعاء الماضي، وبدأ التواصل معه في الخامسة من عصر أمس الخميس؛ لمعرفة سبب الشكوى، وبعدها بلحظات أُغلقت الشكوى.

وأعرب مقدم الشكوى، الذي أحضر صديقه لتقديم واجب الضيافة له في هذا المطعم، عن أسفه بسبب عدم إيقاع عقوبات صارمة.

واعتبر أن رد الفعل يوصف بـ"اللامبالاة والاستهتار بأرواح الناس"، مطالباً بإعادة النظر في العقوبات ضد هذا المطعم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,420
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,025
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,007
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,530

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة