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في الجولة 20 من دوري المحترفين.. الطائي يعود لسكة الانتصارات عبر بوابة الباطن

نجح فريق الطائي الأول لكرة القدم، في العودة لسكة الانتصارات إثر تغلبه على مضيفه الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، لحساب منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة ارتقى الطائي للمركز العاشر برصيد 22 نقطة في حين تجمد رصيد الباطن عند 19 نقطة بالمركز الثالث عشر.

لم تسفر محاولات الفريقين في الشوط الأول عن إحداث أي تغيير على نتيجة المباراة الذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

مطلع الشوط الثاني وضع جمال باجندوح أصحاب الضيافة في المقدمة أولاً بتسديدة قوية سكنت شباك الباطن معلنة عن أول أهداف المباراة عند الدقيقة (55)، وتمكن البرازيلي ماوريسيو أنتونيو من تعديل النتيجة للباطن برأسية جميلة، بعد أن تابع عرضية يوسف الجبلي بالشباك مستغلاً خروجًا خاطئًا من الحارس نواف العقيدي في الدقيقة (69).


لم تدم فرحة الضيوف بالتعديل طويلاً سوى ثلاث دقائق حتى نجح المهاجم البرتغالي توبياس فيغيروا من تسجيل الهدف الثاني لفريق الطائي حينما حول عرضية نوديلج موسونا برأسه داخل الشباك.

وفي الأنفاس الأخيرة للمباراة عزز المحترف السويسري سيفاس ماليلي تقدم الطائي بالهدف الثالث عند الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.


حائل الباطن الطائي مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في الجولة 20 من دوري المحترفين.. الطائي يعود لسكة الانتصارات عبر بوابة الباطن
سبق

نجح فريق الطائي الأول لكرة القدم، في العودة لسكة الانتصارات إثر تغلبه على مضيفه الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، لحساب منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة ارتقى الطائي للمركز العاشر برصيد 22 نقطة في حين تجمد رصيد الباطن عند 19 نقطة بالمركز الثالث عشر.

لم تسفر محاولات الفريقين في الشوط الأول عن إحداث أي تغيير على نتيجة المباراة الذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

مطلع الشوط الثاني وضع جمال باجندوح أصحاب الضيافة في المقدمة أولاً بتسديدة قوية سكنت شباك الباطن معلنة عن أول أهداف المباراة عند الدقيقة (55)، وتمكن البرازيلي ماوريسيو أنتونيو من تعديل النتيجة للباطن برأسية جميلة، بعد أن تابع عرضية يوسف الجبلي بالشباك مستغلاً خروجًا خاطئًا من الحارس نواف العقيدي في الدقيقة (69).


لم تدم فرحة الضيوف بالتعديل طويلاً سوى ثلاث دقائق حتى نجح المهاجم البرتغالي توبياس فيغيروا من تسجيل الهدف الثاني لفريق الطائي حينما حول عرضية نوديلج موسونا برأسه داخل الشباك.

وفي الأنفاس الأخيرة للمباراة عزز المحترف السويسري سيفاس ماليلي تقدم الطائي بالهدف الثالث عند الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.


12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
06:34 PM

في الجولة 20 من دوري المحترفين.. الطائي يعود لسكة الانتصارات عبر بوابة الباطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح فريق الطائي الأول لكرة القدم، في العودة لسكة الانتصارات إثر تغلبه على مضيفه الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، لحساب منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة ارتقى الطائي للمركز العاشر برصيد 22 نقطة في حين تجمد رصيد الباطن عند 19 نقطة بالمركز الثالث عشر.

لم تسفر محاولات الفريقين في الشوط الأول عن إحداث أي تغيير على نتيجة المباراة الذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

مطلع الشوط الثاني وضع جمال باجندوح أصحاب الضيافة في المقدمة أولاً بتسديدة قوية سكنت شباك الباطن معلنة عن أول أهداف المباراة عند الدقيقة (55)، وتمكن البرازيلي ماوريسيو أنتونيو من تعديل النتيجة للباطن برأسية جميلة، بعد أن تابع عرضية يوسف الجبلي بالشباك مستغلاً خروجًا خاطئًا من الحارس نواف العقيدي في الدقيقة (69).


لم تدم فرحة الضيوف بالتعديل طويلاً سوى ثلاث دقائق حتى نجح المهاجم البرتغالي توبياس فيغيروا من تسجيل الهدف الثاني لفريق الطائي حينما حول عرضية نوديلج موسونا برأسه داخل الشباك.

وفي الأنفاس الأخيرة للمباراة عزز المحترف السويسري سيفاس ماليلي تقدم الطائي بالهدف الثالث عند الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.


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