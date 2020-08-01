الاستقرار للخدمات الكهربائية مازال مستمرًا بالمشاعر المقدسة في ثاني أيام العيد
الشركة: قدرات احتياطية كبيرة لتقديم خدمة موثوقة لراحة ضيوف الرحمن
أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن الاستقرار الكامل للخدمات الكهربائية مازال مستقرًا في ثاني أيام العيد بالمشاعر المقدسة، وأحمال مكة 2623 ميجاوات، وقدرات احتياطية كبيرة لتقديم خدمة موثوقة لراحة الحجاج.
وقالت الشركة السعودية للكهرباء في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": بلغت الأحمال الكهربائية القصوى لموسم الحج، في يوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في مدينة مكة المكرمة 2723 ميجاوات، وفي المسجد الحرام 47 ميجاوات، ومشعر عرفات 28 ميجاوات، ومشعر منى 57 ميجاوات.
الاستقرار للخدمات الكهربائية مازال مستمرًا بالمشاعر المقدسة في ثاني أيام العيد
ذياب الشمريسبق2020-08-01
أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن الاستقرار الكامل للخدمات الكهربائية مازال مستقرًا في ثاني أيام العيد بالمشاعر المقدسة، وأحمال مكة 2623 ميجاوات، وقدرات احتياطية كبيرة لتقديم خدمة موثوقة لراحة الحجاج.
وقالت الشركة السعودية للكهرباء في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": بلغت الأحمال الكهربائية القصوى لموسم الحج، في يوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في مدينة مكة المكرمة 2723 ميجاوات، وفي المسجد الحرام 47 ميجاوات، ومشعر عرفات 28 ميجاوات، ومشعر منى 57 ميجاوات.
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
10:34 PM
اخر تعديل
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
11:30 PM
الاستقرار للخدمات الكهربائية مازال مستمرًا بالمشاعر المقدسة في ثاني أيام العيد
الشركة: قدرات احتياطية كبيرة لتقديم خدمة موثوقة لراحة ضيوف الرحمن
أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن الاستقرار الكامل للخدمات الكهربائية مازال مستقرًا في ثاني أيام العيد بالمشاعر المقدسة، وأحمال مكة 2623 ميجاوات، وقدرات احتياطية كبيرة لتقديم خدمة موثوقة لراحة الحجاج.
وقالت الشركة السعودية للكهرباء في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": بلغت الأحمال الكهربائية القصوى لموسم الحج، في يوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في مدينة مكة المكرمة 2723 ميجاوات، وفي المسجد الحرام 47 ميجاوات، ومشعر عرفات 28 ميجاوات، ومشعر منى 57 ميجاوات.