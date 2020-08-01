النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاستقرار للخدمات الكهربائية مازال مستمرًا بالمشاعر المقدسة في ثاني أيام العيد

الشركة: قدرات احتياطية كبيرة لتقديم خدمة موثوقة لراحة ضيوف الرحمن

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن الاستقرار الكامل للخدمات الكهربائية مازال مستقرًا في ثاني أيام العيد بالمشاعر المقدسة، وأحمال مكة 2623 ميجاوات، وقدرات احتياطية كبيرة لتقديم خدمة موثوقة لراحة الحجاج.

وقالت الشركة السعودية للكهرباء في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": بلغت الأحمال الكهربائية القصوى لموسم الحج، في يوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في مدينة مكة المكرمة 2723 ميجاوات، وفي المسجد الحرام 47 ميجاوات، ومشعر عرفات 28 ميجاوات، ومشعر منى 57 ميجاوات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الاستقرار للخدمات الكهربائية مازال مستمرًا بالمشاعر المقدسة في ثاني أيام العيد
سبق

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن الاستقرار الكامل للخدمات الكهربائية مازال مستقرًا في ثاني أيام العيد بالمشاعر المقدسة، وأحمال مكة 2623 ميجاوات، وقدرات احتياطية كبيرة لتقديم خدمة موثوقة لراحة الحجاج.

وقالت الشركة السعودية للكهرباء في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": بلغت الأحمال الكهربائية القصوى لموسم الحج، في يوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في مدينة مكة المكرمة 2723 ميجاوات، وفي المسجد الحرام 47 ميجاوات، ومشعر عرفات 28 ميجاوات، ومشعر منى 57 ميجاوات.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
10:34 PM
اخر تعديل
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
11:30 PM

الاستقرار للخدمات الكهربائية مازال مستمرًا بالمشاعر المقدسة في ثاني أيام العيد

الشركة: قدرات احتياطية كبيرة لتقديم خدمة موثوقة لراحة ضيوف الرحمن

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
183

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن الاستقرار الكامل للخدمات الكهربائية مازال مستقرًا في ثاني أيام العيد بالمشاعر المقدسة، وأحمال مكة 2623 ميجاوات، وقدرات احتياطية كبيرة لتقديم خدمة موثوقة لراحة الحجاج.

وقالت الشركة السعودية للكهرباء في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": بلغت الأحمال الكهربائية القصوى لموسم الحج، في يوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في مدينة مكة المكرمة 2723 ميجاوات، وفي المسجد الحرام 47 ميجاوات، ومشعر عرفات 28 ميجاوات، ومشعر منى 57 ميجاوات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,596
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,110
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,803
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,335

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة