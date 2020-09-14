"الحمودي" يُرزق بـ"هيا"

رُزق الزميل في صحيفة "سبق"، حمد الحمودي، بمولودة أسماها "هيا".
وكان الأكثر فرحًا بقدوم المولودة شقيقتها "الهنوف"، جعلها الله من مواليد السعادة.
رُزق الزميل في صحيفة "سبق"، حمد الحمودي، بمولودة أسماها "هيا".
وكان الأكثر فرحًا بقدوم المولودة شقيقتها "الهنوف"، جعلها الله من مواليد السعادة.
رُزق الزميل في صحيفة "سبق"، حمد الحمودي، بمولودة أسماها "هيا".
وكان الأكثر فرحًا بقدوم المولودة شقيقتها "الهنوف"، جعلها الله من مواليد السعادة.
رُزق الزميل في صحيفة "سبق"، حمد الحمودي، بمولودة أسماها "هيا".
وكان الأكثر فرحًا بقدوم المولودة شقيقتها "الهنوف"، جعلها الله من مواليد السعادة.