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"الحمودي" يُرزق بـ"هيا"

رُزق الزميل في صحيفة "سبق"، حمد الحمودي، بمولودة أسماها "هيا".

وكان الأكثر فرحًا بقدوم المولودة شقيقتها "الهنوف"، جعلها الله من مواليد السعادة.

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"الحمودي" يُرزق بـ"هيا"
سبق

رُزق الزميل في صحيفة "سبق"، حمد الحمودي، بمولودة أسماها "هيا".

وكان الأكثر فرحًا بقدوم المولودة شقيقتها "الهنوف"، جعلها الله من مواليد السعادة.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
06:52 PM

"الحمودي" يُرزق بـ"هيا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رُزق الزميل في صحيفة "سبق"، حمد الحمودي، بمولودة أسماها "هيا".

وكان الأكثر فرحًا بقدوم المولودة شقيقتها "الهنوف"، جعلها الله من مواليد السعادة.

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