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لبنان يعلن إحباط تهريب شحنة مخدرات للسعودية.. ومولوي: نواصل منع الأذى عن أشقائنا

وزير الداخلية كشف عن إيقاف متورط في "البقاع".. 700 ألف حبة كبتاغون والنقل بري

أعلن وزير الداخلية اللبناني، القاضي بسام مولوي؛ إحباط عملية تهريب مئات آلاف حبوب الكبتاغون المخدرة، كانت معدّة للنقل براً بشاحنة إى السعودية.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال القاضي بسام مولوي: "إنجاز جديد ونوعي لشعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، التي تمكنت من إحباط عملية تهريب 700 ألف حبة كبتاغون كانت معدة للنقل براً بشاحنة إلى المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "بعد عملية رصد دقيقة، أُوقف اللبناني "ر.م." في البقاع، وبنتيجة التحقيق معه تبين ارتباطه بالمطلوب "غ.د."، شقيق أحد الموقوفين والمتورّط في أكبر عملية تهريب حبوب الكبتاغون إلى الدول العربية".

وتابع مولوي: "بعزم وإرادة تمكنت القوى الأمنية خلال أسبوع من إحباط ثلاث عمليات تهريب للمخدرات.. مستمرون في ذلك منعاً لتصدير الأذى والشر إلى أشقائنا، وحماية مجتمعنا ومجتمعات الدول العربية".

بسام مولوي وزير الداخلية اللبناني مخدرات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لبنان يعلن إحباط تهريب شحنة مخدرات للسعودية.. ومولوي: نواصل منع الأذى عن أشقائنا
سبق

أعلن وزير الداخلية اللبناني، القاضي بسام مولوي؛ إحباط عملية تهريب مئات آلاف حبوب الكبتاغون المخدرة، كانت معدّة للنقل براً بشاحنة إى السعودية.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال القاضي بسام مولوي: "إنجاز جديد ونوعي لشعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، التي تمكنت من إحباط عملية تهريب 700 ألف حبة كبتاغون كانت معدة للنقل براً بشاحنة إلى المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "بعد عملية رصد دقيقة، أُوقف اللبناني "ر.م." في البقاع، وبنتيجة التحقيق معه تبين ارتباطه بالمطلوب "غ.د."، شقيق أحد الموقوفين والمتورّط في أكبر عملية تهريب حبوب الكبتاغون إلى الدول العربية".

وتابع مولوي: "بعزم وإرادة تمكنت القوى الأمنية خلال أسبوع من إحباط ثلاث عمليات تهريب للمخدرات.. مستمرون في ذلك منعاً لتصدير الأذى والشر إلى أشقائنا، وحماية مجتمعنا ومجتمعات الدول العربية".

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
10:24 AM
اخر تعديل
19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
02:23 PM

لبنان يعلن إحباط تهريب شحنة مخدرات للسعودية.. ومولوي: نواصل منع الأذى عن أشقائنا

وزير الداخلية كشف عن إيقاف متورط في "البقاع".. 700 ألف حبة كبتاغون والنقل بري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,953

أعلن وزير الداخلية اللبناني، القاضي بسام مولوي؛ إحباط عملية تهريب مئات آلاف حبوب الكبتاغون المخدرة، كانت معدّة للنقل براً بشاحنة إى السعودية.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال القاضي بسام مولوي: "إنجاز جديد ونوعي لشعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، التي تمكنت من إحباط عملية تهريب 700 ألف حبة كبتاغون كانت معدة للنقل براً بشاحنة إلى المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "بعد عملية رصد دقيقة، أُوقف اللبناني "ر.م." في البقاع، وبنتيجة التحقيق معه تبين ارتباطه بالمطلوب "غ.د."، شقيق أحد الموقوفين والمتورّط في أكبر عملية تهريب حبوب الكبتاغون إلى الدول العربية".

وتابع مولوي: "بعزم وإرادة تمكنت القوى الأمنية خلال أسبوع من إحباط ثلاث عمليات تهريب للمخدرات.. مستمرون في ذلك منعاً لتصدير الأذى والشر إلى أشقائنا، وحماية مجتمعنا ومجتمعات الدول العربية".

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