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"الصحة": تسجيل 255 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 266 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 255 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 266 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 1 فبراير 2021، تسجيل 255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 368329 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 266 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 359839 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6379 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2111 والحالات الحرجة 371 حالة.

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"الصحة": تسجيل 255 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 266 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 1 فبراير 2021، تسجيل 255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 368329 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 266 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 359839 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6379 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2111 والحالات الحرجة 371 حالة.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
03:38 PM

"الصحة": تسجيل 255 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 266 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
10,857

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 1 فبراير 2021، تسجيل 255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 368329 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 266 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 359839 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6379 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2111 والحالات الحرجة 371 حالة.

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