"أيامى" و "ابن باز" توقعان اتفاقية شراكة وتعاون في الدعم الأسرى

تتضمن تبادل الخبرات والاستشارات الاجتماعية وتيسير أمور الزواج

وقعت الجمعية الخيرية لرعاية المطلقات والأرامل ومن في حكمهن "أيامى" اتفاقية شراكة وتعاون مع جمعية ابن باز للتنمية الأسرية وذلك لتبادل الخبرات والتعاون بين الجانبين فيما يخص الدعم الأسري والاستشارات الاجتماعية ومساعدة وتيسير أمور الزواج.

يأتي ذلك انطلاقًا من أهداف رؤية الوطن 2030 والتي تسعى إلى "مجتمع حيوي ومتين".

فيما ممثل الجانبين في توقيع الاتفاقية، الدكتور محمد الزنان عن جمعية أيامى وعبدالعزيز آل دهام ممثلاً عن جمعية ابن باز.