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"آل الشيخ" يرأس "تنفيذي" وزراء الأوقاف بدول العالم الإسلامي بالقاهرة.. غدًا

يستعرض تجارب وزارات الشؤون الإسلامية في بناء المساجد وأعمال الصيانة

يرأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقـاف والشؤون الإسلامية بدول العالـم الإسلامي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم غدٍ الاثنين، اجتماعات الدورة الـ 13 لأعمال المجلس، التي ستُقام في القاهرة .

وسيناقش المجلس، عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال،إذْ سيستعرض تجارب وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في المواصفات الفنية والعمرانية في بناء المساجد وأعمال الصيانة، وتبادل الخبرات والأنظمة في مجال تعيين الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة، والبرامج المناطة بهم، والمسؤوليات الموكلة إليهم، وخطورة الفتوى من دون علم أو تخصص، ورؤى حول مواجهة مستجدات التطرُّف والغلو والإرهاب.

كما سيناقش المجلس أهمية استحداث لوائح وبرامج لتحصين المنابر من خطابات الكراهية، والتطرف والإرهاب، والقيم الإنسانية المشتركة: قيمتا التعايش والتسامح، ووسائل التواصل الحديثة ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاستفادة منها، وضوابط الحديث في الشأن العام، ودور الأوقاف في زيادة الناتج المحلي في الدول الإسلامية، وتجربة الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة العربية السعودية في الصناديق الوقفية.

يُذكر أن مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي يهدف إلى تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الإسلامية الأعضاء، والتنسيق والتعاون في مجالات الدعوة والأوقاف والشؤون الإسلامية، وكشف وتفنيد المذاهب والاتجاهات المناوئة للإسلام، وبذل جميع الجهود من أجل تنشيط الدعوة للفهم الصحيح للإسلام في العالم، وفق كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- وما سار عليه سلف الأمة الصالح، وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء من أجل العمل على احترام المساجد وحفظ الأماكن المقدسة وسلامتها.


يُضاف إلى ذلك، دعم العلاقات مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية في الخارج، والتنسيق بينها لتمكينها من أداء رسالتها الإسلامية، وتنسيق الجهود لمساعدة الأقليات الإسلامية في الحفاظ على عقيدتها وهويتها وثقافتها داخل المجتمعات التي تعيش فيها.

مصر وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ،المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ" يرأس "تنفيذي" وزراء الأوقاف بدول العالم الإسلامي بالقاهرة.. غدًا
سبق

يرأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقـاف والشؤون الإسلامية بدول العالـم الإسلامي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم غدٍ الاثنين، اجتماعات الدورة الـ 13 لأعمال المجلس، التي ستُقام في القاهرة .

وسيناقش المجلس، عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال،إذْ سيستعرض تجارب وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في المواصفات الفنية والعمرانية في بناء المساجد وأعمال الصيانة، وتبادل الخبرات والأنظمة في مجال تعيين الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة، والبرامج المناطة بهم، والمسؤوليات الموكلة إليهم، وخطورة الفتوى من دون علم أو تخصص، ورؤى حول مواجهة مستجدات التطرُّف والغلو والإرهاب.

كما سيناقش المجلس أهمية استحداث لوائح وبرامج لتحصين المنابر من خطابات الكراهية، والتطرف والإرهاب، والقيم الإنسانية المشتركة: قيمتا التعايش والتسامح، ووسائل التواصل الحديثة ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاستفادة منها، وضوابط الحديث في الشأن العام، ودور الأوقاف في زيادة الناتج المحلي في الدول الإسلامية، وتجربة الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة العربية السعودية في الصناديق الوقفية.

يُذكر أن مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي يهدف إلى تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الإسلامية الأعضاء، والتنسيق والتعاون في مجالات الدعوة والأوقاف والشؤون الإسلامية، وكشف وتفنيد المذاهب والاتجاهات المناوئة للإسلام، وبذل جميع الجهود من أجل تنشيط الدعوة للفهم الصحيح للإسلام في العالم، وفق كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- وما سار عليه سلف الأمة الصالح، وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء من أجل العمل على احترام المساجد وحفظ الأماكن المقدسة وسلامتها.


يُضاف إلى ذلك، دعم العلاقات مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية في الخارج، والتنسيق بينها لتمكينها من أداء رسالتها الإسلامية، وتنسيق الجهود لمساعدة الأقليات الإسلامية في الحفاظ على عقيدتها وهويتها وثقافتها داخل المجتمعات التي تعيش فيها.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
11:52 PM

"آل الشيخ" يرأس "تنفيذي" وزراء الأوقاف بدول العالم الإسلامي بالقاهرة.. غدًا

يستعرض تجارب وزارات الشؤون الإسلامية في بناء المساجد وأعمال الصيانة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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يرأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقـاف والشؤون الإسلامية بدول العالـم الإسلامي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم غدٍ الاثنين، اجتماعات الدورة الـ 13 لأعمال المجلس، التي ستُقام في القاهرة .

وسيناقش المجلس، عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال،إذْ سيستعرض تجارب وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في المواصفات الفنية والعمرانية في بناء المساجد وأعمال الصيانة، وتبادل الخبرات والأنظمة في مجال تعيين الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة، والبرامج المناطة بهم، والمسؤوليات الموكلة إليهم، وخطورة الفتوى من دون علم أو تخصص، ورؤى حول مواجهة مستجدات التطرُّف والغلو والإرهاب.

كما سيناقش المجلس أهمية استحداث لوائح وبرامج لتحصين المنابر من خطابات الكراهية، والتطرف والإرهاب، والقيم الإنسانية المشتركة: قيمتا التعايش والتسامح، ووسائل التواصل الحديثة ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاستفادة منها، وضوابط الحديث في الشأن العام، ودور الأوقاف في زيادة الناتج المحلي في الدول الإسلامية، وتجربة الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة العربية السعودية في الصناديق الوقفية.

يُذكر أن مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي يهدف إلى تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الإسلامية الأعضاء، والتنسيق والتعاون في مجالات الدعوة والأوقاف والشؤون الإسلامية، وكشف وتفنيد المذاهب والاتجاهات المناوئة للإسلام، وبذل جميع الجهود من أجل تنشيط الدعوة للفهم الصحيح للإسلام في العالم، وفق كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- وما سار عليه سلف الأمة الصالح، وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء من أجل العمل على احترام المساجد وحفظ الأماكن المقدسة وسلامتها.


يُضاف إلى ذلك، دعم العلاقات مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية في الخارج، والتنسيق بينها لتمكينها من أداء رسالتها الإسلامية، وتنسيق الجهود لمساعدة الأقليات الإسلامية في الحفاظ على عقيدتها وهويتها وثقافتها داخل المجتمعات التي تعيش فيها.

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