النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 231 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 445 خلال الـ24 ساعة الماضية

"شراكة" تنظِّم مسابقة إبداعية بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة

برعاية "ساب".. وتستهدف المصممين المحترفين والهواة

تنظم جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة "شراكة" مسابقة لعمل تصميم إبداعي، يحمل رسالة توعوية؛ بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة.

وقال بندر الحربي، المدير التنفيذي، إن المسابقة باكورة برامج الجمعية التي يرعاها بنك "ساب"، لافتًا إلى أنها تهدف لإرسال رسالة توعوية عن الإعاقة بشكل غير مباشر.

وأضاف بأن المسابقة تستهدف المصممين من محترفين وهواة لعمل تصميم يترجم بشكل إبداعي عبارة "الإعاقة تفرد وليست عائقًا". مبينًا أنه يجب التنويع في وسائل التوعية بالإعاقة، واستهداف كل شرائح المجتمع؛ فالكل شركاء في تعزيز الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة.

وثمّن "الحربي" مبادرة بنك "ساب" لرعاية المسابقة، ملمحًا إلى أن ذلك ضمن حرص البنك على ابتكار أساليب مختلفة لتفعيل المناسبات العالمية المعنية بالإعاقة. مضيفًا بأنه سيتم تكريم الفائزين بمقر الفرع الرئيس للبنك في الرياض.

يُذكر أن جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة "شراكة" اتفقت مع فريق متخصص لتحكيم التصاميم وفق معايير فنية، واختيار الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة شراكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"شراكة" تنظِّم مسابقة إبداعية بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة
سبق

تنظم جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة "شراكة" مسابقة لعمل تصميم إبداعي، يحمل رسالة توعوية؛ بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة.

وقال بندر الحربي، المدير التنفيذي، إن المسابقة باكورة برامج الجمعية التي يرعاها بنك "ساب"، لافتًا إلى أنها تهدف لإرسال رسالة توعوية عن الإعاقة بشكل غير مباشر.

وأضاف بأن المسابقة تستهدف المصممين من محترفين وهواة لعمل تصميم يترجم بشكل إبداعي عبارة "الإعاقة تفرد وليست عائقًا". مبينًا أنه يجب التنويع في وسائل التوعية بالإعاقة، واستهداف كل شرائح المجتمع؛ فالكل شركاء في تعزيز الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة.

وثمّن "الحربي" مبادرة بنك "ساب" لرعاية المسابقة، ملمحًا إلى أن ذلك ضمن حرص البنك على ابتكار أساليب مختلفة لتفعيل المناسبات العالمية المعنية بالإعاقة. مضيفًا بأنه سيتم تكريم الفائزين بمقر الفرع الرئيس للبنك في الرياض.

يُذكر أن جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة "شراكة" اتفقت مع فريق متخصص لتحكيم التصاميم وفق معايير فنية، واختيار الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
08:28 PM

"شراكة" تنظِّم مسابقة إبداعية بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة

برعاية "ساب".. وتستهدف المصممين المحترفين والهواة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
25

تنظم جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة "شراكة" مسابقة لعمل تصميم إبداعي، يحمل رسالة توعوية؛ بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة.

وقال بندر الحربي، المدير التنفيذي، إن المسابقة باكورة برامج الجمعية التي يرعاها بنك "ساب"، لافتًا إلى أنها تهدف لإرسال رسالة توعوية عن الإعاقة بشكل غير مباشر.

وأضاف بأن المسابقة تستهدف المصممين من محترفين وهواة لعمل تصميم يترجم بشكل إبداعي عبارة "الإعاقة تفرد وليست عائقًا". مبينًا أنه يجب التنويع في وسائل التوعية بالإعاقة، واستهداف كل شرائح المجتمع؛ فالكل شركاء في تعزيز الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة.

وثمّن "الحربي" مبادرة بنك "ساب" لرعاية المسابقة، ملمحًا إلى أن ذلك ضمن حرص البنك على ابتكار أساليب مختلفة لتفعيل المناسبات العالمية المعنية بالإعاقة. مضيفًا بأنه سيتم تكريم الفائزين بمقر الفرع الرئيس للبنك في الرياض.

يُذكر أن جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة "شراكة" اتفقت مع فريق متخصص لتحكيم التصاميم وفق معايير فنية، واختيار الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,047
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,188
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,714
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,494

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة