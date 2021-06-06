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"الداله" مستشارًا للرئيس التنفيذي بالتجمع الصحي الثالث بالرياض

أصدر الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث، قرارًا بتكليف الدكتور سعود بن ضيف الله الداله للعمل بمنصب مستشار الرئيس التنفيذي.

سَبَق "الداله" أن شغل منصب مدير الشؤون الإدارية والمالية بمستشفى اليمامة، ومن ثم مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، ثم مدير عام الرواتب والأنظمة بوزارة الصحة، وله بحث تأثير الحوافز على الأطباء السعوديين، وأيضًا بحث حول مشاركة القطاع الخاص بتشغيل المستشفيات الحكومية وبحث عن العيادات الخاصة بين النظرية والتطبيق.

و"الداله" حاصل على بكالوريوس في الإدارة ودبلوم عالٍ في الإدارة وماجستير في الإدارة الصحية.

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"الداله" مستشارًا للرئيس التنفيذي بالتجمع الصحي الثالث بالرياض
سبق

أصدر الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث، قرارًا بتكليف الدكتور سعود بن ضيف الله الداله للعمل بمنصب مستشار الرئيس التنفيذي.

سَبَق "الداله" أن شغل منصب مدير الشؤون الإدارية والمالية بمستشفى اليمامة، ومن ثم مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، ثم مدير عام الرواتب والأنظمة بوزارة الصحة، وله بحث تأثير الحوافز على الأطباء السعوديين، وأيضًا بحث حول مشاركة القطاع الخاص بتشغيل المستشفيات الحكومية وبحث عن العيادات الخاصة بين النظرية والتطبيق.

و"الداله" حاصل على بكالوريوس في الإدارة ودبلوم عالٍ في الإدارة وماجستير في الإدارة الصحية.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
01:53 PM

"الداله" مستشارًا للرئيس التنفيذي بالتجمع الصحي الثالث بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث، قرارًا بتكليف الدكتور سعود بن ضيف الله الداله للعمل بمنصب مستشار الرئيس التنفيذي.

سَبَق "الداله" أن شغل منصب مدير الشؤون الإدارية والمالية بمستشفى اليمامة، ومن ثم مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، ثم مدير عام الرواتب والأنظمة بوزارة الصحة، وله بحث تأثير الحوافز على الأطباء السعوديين، وأيضًا بحث حول مشاركة القطاع الخاص بتشغيل المستشفيات الحكومية وبحث عن العيادات الخاصة بين النظرية والتطبيق.

و"الداله" حاصل على بكالوريوس في الإدارة ودبلوم عالٍ في الإدارة وماجستير في الإدارة الصحية.

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