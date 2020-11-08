راتب ضخم وسينما ومنتجع للاستجمام.. تعرَّف على مزايا الرئيس الجديد للولايات المتحدة

لن تقتصر على حكم الدولة الأكبر في العالم

لن تقتصر مزايا جو بايدن، الذي تم إعلانه رئيسًا جديدًا منتخبًا للولايات المتحدة، على حكم أكبر دولة في العالم، وكونه قائدًا أعلى للجيش الأقوى في العالم، ولكن الأمر ينطوي أيضًا على الكثير من المزايا المادية والترفيهية المجزية التي يتمتع بها الرؤساء الأمريكيون في البيت الأبيض.

ووفقًا لتقرير سابق لموقع "بزنس انسايدر" نستعرض المزايا الرئاسية في التقرير الآتي:

راتب ضخم وبدلات

يحصل الرئيس الأمريكي على راتب ضخم، يبلغ 400 ألف دولار سنويًّا بدلاً من 200 ألف دولار، بعد أن جرى رفعه وتعديله من الكونجرس في عام 2001، كما يحصل على بدل 19 ألف دولار للترفيه.

وفي حين أن الراتب الرئاسي يخضع للضريبة فإن المكافآت الأخرى ليست كذلك، وفقًا لقانون الضرائب الأمريكي.

إقامة فاخرة في البيت الأبيض

لا تقتصر امتيازات الرئيس الأمريكي على الراتب الضخم، بل يصبح من حقه الإقامة في البيت الأبيض طوال فترة الرئاسة. ويسكن البيت الأبيض الرؤساء منذ عام 1792م، ويتكون من ستة طوابق و132 غرفة، بما في ذلك صالة بولينج ومتجر شوكولاته، ومركز لياقة بدنية مجهز بالكامل، مع ملعب تنس، وكرة سلة، ومسبح، إضافة إلى قاعة سينما مجهزة بالكامل.

كما يحق للرئيس الأمريكي الحصول على 100 ألف دولار لتغيير تصميمات وديكورات البيت الأبيض. وفيما رفض الرئيس السابق باراك أوباما المبلغ، وأصر على التكفل به من حسابه الشخصي، فقد صرف الرئيس الحالي دونالد ترامب نحو 1.75 مليون دولار على شراء أثاث جديد ومكتب.

طهاة ومأكولات خاصة

يتمتع الرئيس طوال فترة إقامته في البيت الأبيض بطعام يعده طهاة موهوبون، الذين يقومون بإعداد أشهى المأكولات والأطباق للرئيس وأفراد أسرته.

منتجع ريفي للاستجمام

إذا شعر الرئيس بالضجر فإنه يمكنه الانتقال إلى المنتجع الريفي كامب ديفيد في ماريلاند للاسترخاء والاستجمام، وهو مجهز بالكامل بصالة ألعاب رياضية، ومسبح، ومدرج طائرات.

طائرة رئاسية مجهزة

تعتبر طائرة بوينج 747-200B المخصصة للرئيس متطورة للغاية؛ إذ تبلغ مساحتها 4000 قدم مربع، وتضم غرفة عمليات طبية، وأماكن خاصة للرئيس. وإضافة إلى ذلك فلديها من المساحات والطواقم ما يمكنه من إطعام 100 شخص في وقت واحد.

وتكلف ساعة التشغيل الواحدة للطائرة نحو 200 ألف دولار.

تأمين صحي ممتاز

يقيم في البيض الأبيض طبيب تحت الطلب لخدمة الرئيس، كما يرافقه الطاقم الطبي الرئاسي في جميع الأوقات، كما لدى البيت الأبيض عيادته الخاصة مع غرف الفحص والمعدات الطبية والأطباء العسكريين.

راتب تقاعدي ضخم

يحصل الرئيس بعد انتهاء فترة ولايته على راتب تقاعدي يبلغ نحو 200 ألف دولار سنويًّا، كما يمكنه طلب المزيد من الأموال لتأسيس مكتب خاص، وتوظيف الموظفين والعاملين.

جنازة رسمية

يتم تكريم الرؤساء وأفراد أسرهم من الدرجة الأولى بجنازة رسمية؛ إذ يعتبر الرؤساء وأفراد أسرهم رموزًا أمريكية، ويتم الحفاظ على إرثهم بعد الموت. فعندما يموت أحد أفراد الأسرة الرئاسية من الدرجة الأولى يتم تكريمهم بجنازة رسمية مخصصة لرؤساء الدول، ويمكن أن تستمر الجنازة الرسمية لمدة سبعة إلى 10 أيام.