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"الشورى" يستعرض أداء وزارة الخارجية ومشروع اتفاقية مقر بين المملكة وجامعة نايف

في اجتماع عقدته لجنة الشؤون الخارجية عبر الاتصال المرئي برئاسة "الإدريسي"

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى في اجتماع عقدته -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور وائل الإدريسي؛ مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وذلك بعد أن أتمّت اللجنة دراسة المشروع، وأوصت في تقريرها بالموافقة عليه، حيث ستعرض اللجنة تقريرها وتوصيتها بشأنه أمام المجلس.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1440 / 1441هـ، وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهم المعوقات والتحديات التي تواجه الوزارة في قيامها بالمهام المنوطة بها وأدائها.

وطرح أعضاء المجلس، خلال الاجتماع، عدداً من الملاحظات وأبرز الحلول التي يمكن من خلالها دعم جهود الوزارة في تجاوز تلك الصعوبات ويحقق سعيها نحو تحسين وتجويد الأداء.

وانتهت اللجنة بعد مناقشة التقرير إلى عدد من التوصيات على تقرير أداء الوزارة تمهيداً لرفعه للمجلس لعرضه تحت القبة للمناقشة والتصويت.

يُذكر أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى تعد واحدة من بين اللجان المتخصصة في المجلس، وتختص بمناقشة التقرير السنوي لأداء وزارة الخارجية ودراسة ومناقشة مذكرات التفاهم ذات الاختصاص الخارجي للمصادقة عليها، تجسيداً للدورين الرقابي والتشريعي اللذين يقوم بهما مجلس الشورى.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يستعرض أداء وزارة الخارجية ومشروع اتفاقية مقر بين المملكة وجامعة نايف
سبق

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى في اجتماع عقدته -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور وائل الإدريسي؛ مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وذلك بعد أن أتمّت اللجنة دراسة المشروع، وأوصت في تقريرها بالموافقة عليه، حيث ستعرض اللجنة تقريرها وتوصيتها بشأنه أمام المجلس.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1440 / 1441هـ، وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهم المعوقات والتحديات التي تواجه الوزارة في قيامها بالمهام المنوطة بها وأدائها.

وطرح أعضاء المجلس، خلال الاجتماع، عدداً من الملاحظات وأبرز الحلول التي يمكن من خلالها دعم جهود الوزارة في تجاوز تلك الصعوبات ويحقق سعيها نحو تحسين وتجويد الأداء.

وانتهت اللجنة بعد مناقشة التقرير إلى عدد من التوصيات على تقرير أداء الوزارة تمهيداً لرفعه للمجلس لعرضه تحت القبة للمناقشة والتصويت.

يُذكر أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى تعد واحدة من بين اللجان المتخصصة في المجلس، وتختص بمناقشة التقرير السنوي لأداء وزارة الخارجية ودراسة ومناقشة مذكرات التفاهم ذات الاختصاص الخارجي للمصادقة عليها، تجسيداً للدورين الرقابي والتشريعي اللذين يقوم بهما مجلس الشورى.

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
01:48 PM

"الشورى" يستعرض أداء وزارة الخارجية ومشروع اتفاقية مقر بين المملكة وجامعة نايف

في اجتماع عقدته لجنة الشؤون الخارجية عبر الاتصال المرئي برئاسة "الإدريسي"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ناقشت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى في اجتماع عقدته -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور وائل الإدريسي؛ مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وذلك بعد أن أتمّت اللجنة دراسة المشروع، وأوصت في تقريرها بالموافقة عليه، حيث ستعرض اللجنة تقريرها وتوصيتها بشأنه أمام المجلس.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1440 / 1441هـ، وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهم المعوقات والتحديات التي تواجه الوزارة في قيامها بالمهام المنوطة بها وأدائها.

وطرح أعضاء المجلس، خلال الاجتماع، عدداً من الملاحظات وأبرز الحلول التي يمكن من خلالها دعم جهود الوزارة في تجاوز تلك الصعوبات ويحقق سعيها نحو تحسين وتجويد الأداء.

وانتهت اللجنة بعد مناقشة التقرير إلى عدد من التوصيات على تقرير أداء الوزارة تمهيداً لرفعه للمجلس لعرضه تحت القبة للمناقشة والتصويت.

يُذكر أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى تعد واحدة من بين اللجان المتخصصة في المجلس، وتختص بمناقشة التقرير السنوي لأداء وزارة الخارجية ودراسة ومناقشة مذكرات التفاهم ذات الاختصاص الخارجي للمصادقة عليها، تجسيداً للدورين الرقابي والتشريعي اللذين يقوم بهما مجلس الشورى.

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