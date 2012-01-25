النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"فهد المبارك" محافظاً للمركزي السعودي.. و"اليحيى" إلى رتبة "فريق"

أوامر ملكية.. ضم "الإسكان" إلى "الشؤون البلدية والقروية" وتعديل اسمها إلى "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان"

شاهد.. امتهان غير مقصود لـ"مجسم آية قرانية" بجدة ومطالب بالتدخل

أعقاب دخان وأكياس نفايات وأطفال يتنقلون وأقدامهم ملطخة بقاذورات

ناشد عددٌ من مرتادي كورنيش جدة القديم "أمانة جدة"، بضرورة معالجة مجسم آية قرآنية يقع وسط الكورنيش ويتعرّض للامتهان غير المقصود من قِبل بعض المتنزهين والأطفال في الموقع.

"سبق" وثّقت بعضاً من تلك المخالفات التي يمتهن فيها مجسم الآية القرآنية التي صُممت على شكل مجسم، لقوله تعالى "وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ"؛ حيث يتسلق عددٌ من الأطفال مجسم الآية القرآنية بأحذيتهم بعد أن تتلطخ بالقاذورات ويتنقلون بين المجسم، وقد يتعرّضون لخطر الاصابة من السقوط أو الإيذاء الجسدي بسبب أطراف المجسم القرآني البارزة.

كما تنتشر حولها أعقاب الدخان وتعلق أحياناً بعض أكياس النفايات فوقها، وهو ما دعا عدداً من مرتادي الموقع إلى مناشدة أمانة جدة بضرورة إزالته أو المعالجة بطريقة يحافظ فيها على قدسية هذه الآية دون امتهانها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. امتهان غير مقصود لـ"مجسم آية قرانية" بجدة ومطالب بالتدخل
سبق

ناشد عددٌ من مرتادي كورنيش جدة القديم "أمانة جدة"، بضرورة معالجة مجسم آية قرآنية يقع وسط الكورنيش ويتعرّض للامتهان غير المقصود من قِبل بعض المتنزهين والأطفال في الموقع.

"سبق" وثّقت بعضاً من تلك المخالفات التي يمتهن فيها مجسم الآية القرآنية التي صُممت على شكل مجسم، لقوله تعالى "وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ"؛ حيث يتسلق عددٌ من الأطفال مجسم الآية القرآنية بأحذيتهم بعد أن تتلطخ بالقاذورات ويتنقلون بين المجسم، وقد يتعرّضون لخطر الاصابة من السقوط أو الإيذاء الجسدي بسبب أطراف المجسم القرآني البارزة.

كما تنتشر حولها أعقاب الدخان وتعلق أحياناً بعض أكياس النفايات فوقها، وهو ما دعا عدداً من مرتادي الموقع إلى مناشدة أمانة جدة بضرورة إزالته أو المعالجة بطريقة يحافظ فيها على قدسية هذه الآية دون امتهانها.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
10:29 AM

شاهد.. امتهان غير مقصود لـ"مجسم آية قرانية" بجدة ومطالب بالتدخل

أعقاب دخان وأكياس نفايات وأطفال يتنقلون وأقدامهم ملطخة بقاذورات

A A A
أحمد العبدالله - جدة
1
2,094

ناشد عددٌ من مرتادي كورنيش جدة القديم "أمانة جدة"، بضرورة معالجة مجسم آية قرآنية يقع وسط الكورنيش ويتعرّض للامتهان غير المقصود من قِبل بعض المتنزهين والأطفال في الموقع.

"سبق" وثّقت بعضاً من تلك المخالفات التي يمتهن فيها مجسم الآية القرآنية التي صُممت على شكل مجسم، لقوله تعالى "وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ"؛ حيث يتسلق عددٌ من الأطفال مجسم الآية القرآنية بأحذيتهم بعد أن تتلطخ بالقاذورات ويتنقلون بين المجسم، وقد يتعرّضون لخطر الاصابة من السقوط أو الإيذاء الجسدي بسبب أطراف المجسم القرآني البارزة.

كما تنتشر حولها أعقاب الدخان وتعلق أحياناً بعض أكياس النفايات فوقها، وهو ما دعا عدداً من مرتادي الموقع إلى مناشدة أمانة جدة بضرورة إزالته أو المعالجة بطريقة يحافظ فيها على قدسية هذه الآية دون امتهانها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,565
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,149
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,024
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,967

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة