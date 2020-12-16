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بعد أنباء تدهور صحته.. "خامنئي" سيظهر للمرة الأولى في ذكرى مقتل "سليماني"

عقب تداول معلومات عن نقله سلطاته لنجله الذي يشرف على دوائر أمنية واستخباراتية

للمرة الأولى منذ الأنباء التي تحدثت عن تدهور صحته، يظهر المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء في مناسبة عامة.

ونقلت "سبوتنيك" عن وكالة "فارس" الإيرانية، أنه على أعتاب الذكرى السنوية لمقتل اللواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس؛ سيستقبل "قائد الثورة الإسلامية" اليوم منظمي مراسم إحياء الذكرى السنوية للقادة، وأسرة سليماني.

وكانت مجلة "نيوز ويك" الأمريكية قد أفادت يوم السبت الماضي، بأن "خامنئي نقل سلطاته إلى ابنه مع تصاعد المخاوف بشأن تدهور صحته"، كما أشار الصحفي الإيراني محمد مجيد، في تغريدة على "تويتر "، إلى أن خامنئي سلّم السلطة لابنه مجتبى خامنئي، الذي يشرف على دوائر أمنية واستخباراتية في إيران وفق "سبوتنيك عربي".

ولفت الصحفي المختص بالشأن الإيراني، إلى أنه "كان من المقرر أن يجتمع الرئيس الإيراني حسن روحاني، مع خامنئي، يوم الجمعة الماضي؛ لكن الاجتماع ألغي بسبب تدهور الوضع الصحي لخامنئي".

من جهتها ردت السلطات الإيرانية، للمرة الأولى، يوم الاثنين الماضي، على هذه التقارير. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن مسؤول مقرب من خامنئي، نفيه لما وصفته بالشائعات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عن تدهور الحالة الصحية لخامنئي.

ويبلغ علي خامنئي من العمر 81 عامًا، ويتولى أعلى منصب في إيران، المرشد الأعلى لإيران، منذ عام 1989، بعد وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني، وكان يعاني من مشاكل صحية في الماضي، وفي عام 2014 أجرى جراحة في البروستاتا في أحد مستشفيات العاصمة طهران.

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بعد أنباء تدهور صحته.. "خامنئي" سيظهر للمرة الأولى في ذكرى مقتل "سليماني"
سبق

للمرة الأولى منذ الأنباء التي تحدثت عن تدهور صحته، يظهر المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء في مناسبة عامة.

ونقلت "سبوتنيك" عن وكالة "فارس" الإيرانية، أنه على أعتاب الذكرى السنوية لمقتل اللواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس؛ سيستقبل "قائد الثورة الإسلامية" اليوم منظمي مراسم إحياء الذكرى السنوية للقادة، وأسرة سليماني.

وكانت مجلة "نيوز ويك" الأمريكية قد أفادت يوم السبت الماضي، بأن "خامنئي نقل سلطاته إلى ابنه مع تصاعد المخاوف بشأن تدهور صحته"، كما أشار الصحفي الإيراني محمد مجيد، في تغريدة على "تويتر "، إلى أن خامنئي سلّم السلطة لابنه مجتبى خامنئي، الذي يشرف على دوائر أمنية واستخباراتية في إيران وفق "سبوتنيك عربي".

ولفت الصحفي المختص بالشأن الإيراني، إلى أنه "كان من المقرر أن يجتمع الرئيس الإيراني حسن روحاني، مع خامنئي، يوم الجمعة الماضي؛ لكن الاجتماع ألغي بسبب تدهور الوضع الصحي لخامنئي".

من جهتها ردت السلطات الإيرانية، للمرة الأولى، يوم الاثنين الماضي، على هذه التقارير. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن مسؤول مقرب من خامنئي، نفيه لما وصفته بالشائعات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عن تدهور الحالة الصحية لخامنئي.

ويبلغ علي خامنئي من العمر 81 عامًا، ويتولى أعلى منصب في إيران، المرشد الأعلى لإيران، منذ عام 1989، بعد وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني، وكان يعاني من مشاكل صحية في الماضي، وفي عام 2014 أجرى جراحة في البروستاتا في أحد مستشفيات العاصمة طهران.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
12:38 PM

بعد أنباء تدهور صحته.. "خامنئي" سيظهر للمرة الأولى في ذكرى مقتل "سليماني"

عقب تداول معلومات عن نقله سلطاته لنجله الذي يشرف على دوائر أمنية واستخباراتية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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للمرة الأولى منذ الأنباء التي تحدثت عن تدهور صحته، يظهر المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء في مناسبة عامة.

ونقلت "سبوتنيك" عن وكالة "فارس" الإيرانية، أنه على أعتاب الذكرى السنوية لمقتل اللواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس؛ سيستقبل "قائد الثورة الإسلامية" اليوم منظمي مراسم إحياء الذكرى السنوية للقادة، وأسرة سليماني.

وكانت مجلة "نيوز ويك" الأمريكية قد أفادت يوم السبت الماضي، بأن "خامنئي نقل سلطاته إلى ابنه مع تصاعد المخاوف بشأن تدهور صحته"، كما أشار الصحفي الإيراني محمد مجيد، في تغريدة على "تويتر "، إلى أن خامنئي سلّم السلطة لابنه مجتبى خامنئي، الذي يشرف على دوائر أمنية واستخباراتية في إيران وفق "سبوتنيك عربي".

ولفت الصحفي المختص بالشأن الإيراني، إلى أنه "كان من المقرر أن يجتمع الرئيس الإيراني حسن روحاني، مع خامنئي، يوم الجمعة الماضي؛ لكن الاجتماع ألغي بسبب تدهور الوضع الصحي لخامنئي".

من جهتها ردت السلطات الإيرانية، للمرة الأولى، يوم الاثنين الماضي، على هذه التقارير. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن مسؤول مقرب من خامنئي، نفيه لما وصفته بالشائعات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عن تدهور الحالة الصحية لخامنئي.

ويبلغ علي خامنئي من العمر 81 عامًا، ويتولى أعلى منصب في إيران، المرشد الأعلى لإيران، منذ عام 1989، بعد وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني، وكان يعاني من مشاكل صحية في الماضي، وفي عام 2014 أجرى جراحة في البروستاتا في أحد مستشفيات العاصمة طهران.

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