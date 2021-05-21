نائب رئيس "الأركان العامة" يتفقد الوحدات المرابطة بالحد الجنوبي

نقل تهنئة القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك للجنود المرابطين

قام نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، جولة تفقدية للمرابطين بالحد الجنوبي، اطمأن خلالها على جاهزية أبطالنا في الحد الجنوبي،‏ وتلمس احتياجهم، مشيدًا بالروح المعنوية العالية.



ونقل الفريق الركن مطلق الأزيمع تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ‏القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك للجنود المرابطين، داعيًا الله عز وجل أن يحفظهم وأن يعيده عليهم أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة.