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انتخاب خالد بن سلطان العبدالله الفيصل عضواً بالمجلس العالمي لرياضة المحركات

الإماراتي محمد بن سليم رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات

انتخب الإماراتي محمد بن سليم الجمعة رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" خلفاً للفرنسي جان تود الذي شغل منصبه منذ عام 2009.

ونال بطل الشرق الأوسط للراليات السابق 61.62 في المئة من أصوات الناخبين، فيما نال منافسه الوحيد البريطاني غراهم ستوكر 36.62 في المئة.

وانتخب الأعضاء المصوتون، البالغ عددهم 198 (245 إجمالاً لكن بعضهم لا يملكون حق التصويت)، ابن سليم للأعوام الأربعة المقبلة، في باريس حيث يقع مقر "فيا".

وتم انتخاب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عضواً بالمجلس العالمي لرياضة المحركات.

وبهذه المناسبة توجه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بالشكر للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود للرياضة الذي بدوره وضع المملكة مع الدول الأكثر تأثيراً في رياضة المحركات.

وقال الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل عقب انتخابه في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها :"بفضل الله تم انتخابي لعضوية المجلس العالمي لرياضة المحركات في الاتحاد الدولي للسيارات. وبهذه المناسبة أتقدم بجزيل الشكر لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو وزير الرياضة على دعمهم اللامحدود للرياضة الذي بدوره وضع المملكة مع الدول الأكثر تأثيراً في رياضة المحركات".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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انتخاب خالد بن سلطان العبدالله الفيصل عضواً بالمجلس العالمي لرياضة المحركات
سبق

انتخب الإماراتي محمد بن سليم الجمعة رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" خلفاً للفرنسي جان تود الذي شغل منصبه منذ عام 2009.

ونال بطل الشرق الأوسط للراليات السابق 61.62 في المئة من أصوات الناخبين، فيما نال منافسه الوحيد البريطاني غراهم ستوكر 36.62 في المئة.

وانتخب الأعضاء المصوتون، البالغ عددهم 198 (245 إجمالاً لكن بعضهم لا يملكون حق التصويت)، ابن سليم للأعوام الأربعة المقبلة، في باريس حيث يقع مقر "فيا".

وتم انتخاب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عضواً بالمجلس العالمي لرياضة المحركات.

وبهذه المناسبة توجه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بالشكر للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود للرياضة الذي بدوره وضع المملكة مع الدول الأكثر تأثيراً في رياضة المحركات.

وقال الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل عقب انتخابه في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها :"بفضل الله تم انتخابي لعضوية المجلس العالمي لرياضة المحركات في الاتحاد الدولي للسيارات. وبهذه المناسبة أتقدم بجزيل الشكر لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو وزير الرياضة على دعمهم اللامحدود للرياضة الذي بدوره وضع المملكة مع الدول الأكثر تأثيراً في رياضة المحركات".

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
08:41 PM

انتخاب خالد بن سلطان العبدالله الفيصل عضواً بالمجلس العالمي لرياضة المحركات

الإماراتي محمد بن سليم رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتخب الإماراتي محمد بن سليم الجمعة رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" خلفاً للفرنسي جان تود الذي شغل منصبه منذ عام 2009.

ونال بطل الشرق الأوسط للراليات السابق 61.62 في المئة من أصوات الناخبين، فيما نال منافسه الوحيد البريطاني غراهم ستوكر 36.62 في المئة.

وانتخب الأعضاء المصوتون، البالغ عددهم 198 (245 إجمالاً لكن بعضهم لا يملكون حق التصويت)، ابن سليم للأعوام الأربعة المقبلة، في باريس حيث يقع مقر "فيا".

وتم انتخاب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عضواً بالمجلس العالمي لرياضة المحركات.

وبهذه المناسبة توجه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بالشكر للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود للرياضة الذي بدوره وضع المملكة مع الدول الأكثر تأثيراً في رياضة المحركات.

وقال الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل عقب انتخابه في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها :"بفضل الله تم انتخابي لعضوية المجلس العالمي لرياضة المحركات في الاتحاد الدولي للسيارات. وبهذه المناسبة أتقدم بجزيل الشكر لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو وزير الرياضة على دعمهم اللامحدود للرياضة الذي بدوره وضع المملكة مع الدول الأكثر تأثيراً في رياضة المحركات".

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