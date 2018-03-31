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إثيوبيا تزيل الأشجار من محيط سد النهضة تمهيدًا للمرحلة الثانية للملء

2000 شاب يعملون على تهيئة الأرض

ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، اليوم (الأربعاء)، أن أديس أبابا بدأت في إزالة الأشجار من الغابات المحيطة بسد النهضة؛ تمهيدًا للمرحلة الثانية من عملية ملء السد.

من جهتها بيّنت صحف محلية أن أكثر من 2000 شاب سيعملون على إزالة الأشجار والشجيرات والحجارة من الأرض خلف السد؛ وفقًا لـ"الشرق".

وأعلنت إثيوبيا في مايو الماضي بدء استعداداتها لتطهير الأرض خلف سد النهضة؛ تمهيدًا لبدء ملء خزانه بالمياه.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إثيوبيا تزيل الأشجار من محيط سد النهضة تمهيدًا للمرحلة الثانية للملء
سبق

ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، اليوم (الأربعاء)، أن أديس أبابا بدأت في إزالة الأشجار من الغابات المحيطة بسد النهضة؛ تمهيدًا للمرحلة الثانية من عملية ملء السد.

من جهتها بيّنت صحف محلية أن أكثر من 2000 شاب سيعملون على إزالة الأشجار والشجيرات والحجارة من الأرض خلف السد؛ وفقًا لـ"الشرق".

وأعلنت إثيوبيا في مايو الماضي بدء استعداداتها لتطهير الأرض خلف سد النهضة؛ تمهيدًا لبدء ملء خزانه بالمياه.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
07:01 PM

إثيوبيا تزيل الأشجار من محيط سد النهضة تمهيدًا للمرحلة الثانية للملء

2000 شاب يعملون على تهيئة الأرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، اليوم (الأربعاء)، أن أديس أبابا بدأت في إزالة الأشجار من الغابات المحيطة بسد النهضة؛ تمهيدًا للمرحلة الثانية من عملية ملء السد.

من جهتها بيّنت صحف محلية أن أكثر من 2000 شاب سيعملون على إزالة الأشجار والشجيرات والحجارة من الأرض خلف السد؛ وفقًا لـ"الشرق".

وأعلنت إثيوبيا في مايو الماضي بدء استعداداتها لتطهير الأرض خلف سد النهضة؛ تمهيدًا لبدء ملء خزانه بالمياه.

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