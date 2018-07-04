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فيصل بن خالد يرأس اجتماع لجنة الحج بالحدود الشمالية

ناقش استعدادات مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر ووجه بتسخير الإمكانيات لخدمتهم

رأس أمير منطقة الحدود الشمالية، رئيس لجنة الحج بالمنطقة، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم، الاجتماع الثاني للجنة.

وناقش الاجتماع تقارير الجهات الخاصة باستعداداتها لموسم والحج، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية العسكرية والإدارات الخدمية والجمعيات الخيرية ذات العلاقة.

وبحث المجتمعون استعدادات مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة، ووجه أمير منطقة الحدود الشمالية جميع القطاعات الحكومية بتكثيف الاستعدادات وتسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن ومضاعفة الجهود.

وأكد أهمية تقديم أفضل الخدمات للحجاج، بما يكفل تأديتهم لعباداتهم في يسر وسكينة، مؤكداً أن خدمه الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لنا جميعا في المملكة، إذ تشرفت هذه البلاد -ولله الحمد- بخدمة الحجاج والزائرين وقاصدي بيت الله الحرام، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والمتابعة المستمرة من سمو وزير الداخلية على تقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر.

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فيصل بن خالد يرأس اجتماع لجنة الحج بالحدود الشمالية
سبق

رأس أمير منطقة الحدود الشمالية، رئيس لجنة الحج بالمنطقة، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم، الاجتماع الثاني للجنة.

وناقش الاجتماع تقارير الجهات الخاصة باستعداداتها لموسم والحج، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية العسكرية والإدارات الخدمية والجمعيات الخيرية ذات العلاقة.

وبحث المجتمعون استعدادات مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة، ووجه أمير منطقة الحدود الشمالية جميع القطاعات الحكومية بتكثيف الاستعدادات وتسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن ومضاعفة الجهود.

وأكد أهمية تقديم أفضل الخدمات للحجاج، بما يكفل تأديتهم لعباداتهم في يسر وسكينة، مؤكداً أن خدمه الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لنا جميعا في المملكة، إذ تشرفت هذه البلاد -ولله الحمد- بخدمة الحجاج والزائرين وقاصدي بيت الله الحرام، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والمتابعة المستمرة من سمو وزير الداخلية على تقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
04:04 PM

فيصل بن خالد يرأس اجتماع لجنة الحج بالحدود الشمالية

ناقش استعدادات مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر ووجه بتسخير الإمكانيات لخدمتهم

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أحمد البراهيم - عرعر
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رأس أمير منطقة الحدود الشمالية، رئيس لجنة الحج بالمنطقة، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم، الاجتماع الثاني للجنة.

وناقش الاجتماع تقارير الجهات الخاصة باستعداداتها لموسم والحج، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية العسكرية والإدارات الخدمية والجمعيات الخيرية ذات العلاقة.

وبحث المجتمعون استعدادات مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة، ووجه أمير منطقة الحدود الشمالية جميع القطاعات الحكومية بتكثيف الاستعدادات وتسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن ومضاعفة الجهود.

وأكد أهمية تقديم أفضل الخدمات للحجاج، بما يكفل تأديتهم لعباداتهم في يسر وسكينة، مؤكداً أن خدمه الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لنا جميعا في المملكة، إذ تشرفت هذه البلاد -ولله الحمد- بخدمة الحجاج والزائرين وقاصدي بيت الله الحرام، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والمتابعة المستمرة من سمو وزير الداخلية على تقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر.

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