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في وقت "نظام العلامات الفارقة".. أرامكو السعودية من أوائل العلامات التجارية بالسعودية

نشرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية وثيقة تبين أن شركة أرامكو السعودية تعتبر من أوائل العلامات التجارية المسجلة في المملكة بالتزامن مع بدء طرح اسم أرمكو للاكتتاب اليوم الأحد.

وقالت الهيئة: "قبل أكثر من ٥٠ عامًا.. شركة أرامكو من أوائل العلامات التجارية المسجلة في المملكة"..

وبينت الوثيقة أن تسجيل علامة أرامكو كانت في أواخر عام 1386هـ الموافق 1966م.

واوضحت أن النظام كان يسمى حينها نظام العلامات الفارقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في وقت "نظام العلامات الفارقة".. أرامكو السعودية من أوائل العلامات التجارية بالسعودية
سبق

نشرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية وثيقة تبين أن شركة أرامكو السعودية تعتبر من أوائل العلامات التجارية المسجلة في المملكة بالتزامن مع بدء طرح اسم أرمكو للاكتتاب اليوم الأحد.

وقالت الهيئة: "قبل أكثر من ٥٠ عامًا.. شركة أرامكو من أوائل العلامات التجارية المسجلة في المملكة"..

وبينت الوثيقة أن تسجيل علامة أرامكو كانت في أواخر عام 1386هـ الموافق 1966م.

واوضحت أن النظام كان يسمى حينها نظام العلامات الفارقة.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
06:31 PM

في وقت "نظام العلامات الفارقة".. أرامكو السعودية من أوائل العلامات التجارية بالسعودية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
3,154

نشرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية وثيقة تبين أن شركة أرامكو السعودية تعتبر من أوائل العلامات التجارية المسجلة في المملكة بالتزامن مع بدء طرح اسم أرمكو للاكتتاب اليوم الأحد.

وقالت الهيئة: "قبل أكثر من ٥٠ عامًا.. شركة أرامكو من أوائل العلامات التجارية المسجلة في المملكة"..

وبينت الوثيقة أن تسجيل علامة أرامكو كانت في أواخر عام 1386هـ الموافق 1966م.

واوضحت أن النظام كان يسمى حينها نظام العلامات الفارقة.

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