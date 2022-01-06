"التحالف": الدفاعات السعودية اعترضت ودمَّرت طائرة مُسَيَّرة أُطلِقت باتجاه المملكة

أكد: سنتخذ إجراءات فورية لتحييد وتدمير التهديد لحماية المدنيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الخميس، عن تدمير طائر مُسَيَّرة أطلقتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه الأراضي السعودية.

وقال التحالف: إن "الدفاعات السعودية اعترضت ودَمَّرت طائرةً مُسَيَّرة أُطلِقت باتجاه المملكة، وأضاف: "سنتخذ إجراءات فورية لتحييد وتدمير التهديد لحماية المدنيين".

ويأتي هذا التطور بعد يوم تنفيذ التحالف ضربات جوية ضد أهداف عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي في صنعاء.

وقال التحالف: إن الضربات أسفرت عن تدمير ورشتين لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيرة في معسكر الفرقة الأولى مدرع.

وأكد التحالف أن الضربات دَمَّرت أيضًا مخزنين للطائرات المُسَيَّرة في معسكر ضبوة في صنعاء؛ مشيرًا إلى أن الضربات الجوية جاءت استجابةً لتهديد الطائرات المُسَيَّرة من صنعاء.