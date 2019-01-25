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"بومبيو" يبحث مع نظيره البريطاني مواجهة السلوك الإيراني

ناقشا الخطوات التالية المتعلقة بالعملية السياسية في اليمن

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو؛ مع نظيره البريطاني جيريمي هنت؛ في واشنطن أمس، سبل مواجهة السلوك الإيراني الخبيث، والخطوات التالية المتعلقة بالعملية السياسية في اليمن.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الجانبين ناقشا الخطوات القادمة لتشجيع روسيا على العودة إلى الامتثال الكامل والالتزام بالحد من الأسلحة النووية.

وأكّد الجانبان متانة العلاقة بين البلدين، واستعرضا سبل تطويرها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بومبيو" يبحث مع نظيره البريطاني مواجهة السلوك الإيراني
سبق

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو؛ مع نظيره البريطاني جيريمي هنت؛ في واشنطن أمس، سبل مواجهة السلوك الإيراني الخبيث، والخطوات التالية المتعلقة بالعملية السياسية في اليمن.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الجانبين ناقشا الخطوات القادمة لتشجيع روسيا على العودة إلى الامتثال الكامل والالتزام بالحد من الأسلحة النووية.

وأكّد الجانبان متانة العلاقة بين البلدين، واستعرضا سبل تطويرها.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
12:58 PM

"بومبيو" يبحث مع نظيره البريطاني مواجهة السلوك الإيراني

ناقشا الخطوات التالية المتعلقة بالعملية السياسية في اليمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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بحث وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو؛ مع نظيره البريطاني جيريمي هنت؛ في واشنطن أمس، سبل مواجهة السلوك الإيراني الخبيث، والخطوات التالية المتعلقة بالعملية السياسية في اليمن.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الجانبين ناقشا الخطوات القادمة لتشجيع روسيا على العودة إلى الامتثال الكامل والالتزام بالحد من الأسلحة النووية.

وأكّد الجانبان متانة العلاقة بين البلدين، واستعرضا سبل تطويرها.

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