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مصر تدين بشدة استهداف الحوثي إحدى القرى الحدودية بجازان

أكدت دعمها الكامل والمستمر حكومة وشعباً للمملكة في كل ما تتخذه

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات استهداف مليشيا الحوثي بمقذوف عسكري إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين والمُقيمين وتضرر عدد من المنازل والمركبات.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، دعمها الكامل والمستمر حكومة وشعباً لما تتخذه المملكة من تدابير وإجراءات لحماية وصون أمنها واستقرارها ولضمان سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية الجبانة التي تقوض من السلم والأمن في المنطقة، وتنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصر تدين بشدة استهداف الحوثي إحدى القرى الحدودية بجازان
سبق

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات استهداف مليشيا الحوثي بمقذوف عسكري إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين والمُقيمين وتضرر عدد من المنازل والمركبات.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، دعمها الكامل والمستمر حكومة وشعباً لما تتخذه المملكة من تدابير وإجراءات لحماية وصون أمنها واستقرارها ولضمان سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية الجبانة التي تقوض من السلم والأمن في المنطقة، وتنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
02:28 PM

مصر تدين بشدة استهداف الحوثي إحدى القرى الحدودية بجازان

أكدت دعمها الكامل والمستمر حكومة وشعباً للمملكة في كل ما تتخذه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات استهداف مليشيا الحوثي بمقذوف عسكري إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين والمُقيمين وتضرر عدد من المنازل والمركبات.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، دعمها الكامل والمستمر حكومة وشعباً لما تتخذه المملكة من تدابير وإجراءات لحماية وصون أمنها واستقرارها ولضمان سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية الجبانة التي تقوض من السلم والأمن في المنطقة، وتنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين.

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