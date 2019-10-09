بالفيديو.. "أبوحمد" يفشل في التفريق بين النجوم والمستويات

#بدلناها" توّحد القراءات للمكيفات والغسالات والثلاجات

وقع الفنان "أبوحمد" في حرج مع طاقم عمل فني "#بدلناها"، عندما فشل في التفريق بين النجوم والمستويات لبطاقة كفاءة الطاقة، الملصق الجديد للأجهزة الكهربائية بعد توحيدها للمكيفات والغسالات والثلاجات والسخانات وأجهزة التدفئة.

وأصبح بمقدور المستهلك سرعة قراءة البطاقة فور وقوع النظر على الملصق، حيث جاءت فكرة المستويات بالألوان والأحرف الهجائية، وتصدر "الأخضر" المشهد بقوة التوفير.