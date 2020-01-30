النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تراحم جازان": إلغاء إيقاف الخدمات في قضايا الديون نقلةٌ نوعية وخطوة إيجابية

"زعلة": يضمن التخفيف من معاناة الغارمين والمعسرين من المواطنين والمقيمين

أعربت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة جازان، عن ترحيبها وارتياحها البالغ للتعليمات الصادرة يوم أمس، من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، والمتضمنة اعتماد ترتيبات وضوابط جديدة وميسرة في الآليات المُتّبعة للنظر والحكم في قضايا المطالبات المالية.

وأكدت اللجنة على لسان رئيسها علي بن موسى زعلة، أن قرار إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية يمثل نقلةً نوعية وخطوة إيجابية في إطار تعديل وتحديث بنود اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، بما يضمن التخفيف من معاناة الغارمين والمعسرين من المواطنين والمقيمين.

وطالَبَ "زعلة" بتفعيل السلطة التقديرية لقضاة محاكم التنفيذ بما يتماشى مع تعاميم وزير العدل، التي تُجيز لناظر القضية إمكانية عدم حبس أصحاب الديون البسيطة وفق إجراءات محددة منصوص عليها.

لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم تراحم جازان إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تراحم جازان": إلغاء إيقاف الخدمات في قضايا الديون نقلةٌ نوعية وخطوة إيجابية
سبق

أعربت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة جازان، عن ترحيبها وارتياحها البالغ للتعليمات الصادرة يوم أمس، من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، والمتضمنة اعتماد ترتيبات وضوابط جديدة وميسرة في الآليات المُتّبعة للنظر والحكم في قضايا المطالبات المالية.

وأكدت اللجنة على لسان رئيسها علي بن موسى زعلة، أن قرار إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية يمثل نقلةً نوعية وخطوة إيجابية في إطار تعديل وتحديث بنود اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، بما يضمن التخفيف من معاناة الغارمين والمعسرين من المواطنين والمقيمين.

وطالَبَ "زعلة" بتفعيل السلطة التقديرية لقضاة محاكم التنفيذ بما يتماشى مع تعاميم وزير العدل، التي تُجيز لناظر القضية إمكانية عدم حبس أصحاب الديون البسيطة وفق إجراءات محددة منصوص عليها.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
12:07 PM

"تراحم جازان": إلغاء إيقاف الخدمات في قضايا الديون نقلةٌ نوعية وخطوة إيجابية

"زعلة": يضمن التخفيف من معاناة الغارمين والمعسرين من المواطنين والمقيمين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
8
2,937

أعربت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة جازان، عن ترحيبها وارتياحها البالغ للتعليمات الصادرة يوم أمس، من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، والمتضمنة اعتماد ترتيبات وضوابط جديدة وميسرة في الآليات المُتّبعة للنظر والحكم في قضايا المطالبات المالية.

وأكدت اللجنة على لسان رئيسها علي بن موسى زعلة، أن قرار إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية يمثل نقلةً نوعية وخطوة إيجابية في إطار تعديل وتحديث بنود اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، بما يضمن التخفيف من معاناة الغارمين والمعسرين من المواطنين والمقيمين.

وطالَبَ "زعلة" بتفعيل السلطة التقديرية لقضاة محاكم التنفيذ بما يتماشى مع تعاميم وزير العدل، التي تُجيز لناظر القضية إمكانية عدم حبس أصحاب الديون البسيطة وفق إجراءات محددة منصوص عليها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
2,277
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,115
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,676
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,338

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة