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منها خدمة الاستعلام.. "معين" تعزز من كفاءة العمل القضائي عن بعد

سجلت ما يصل إلى 23216 خدمة إلكترونية منفذة خلال الفترة الماضية

أسهمت الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة معين بديوان المظالم، في تعزيز كفاءة العمل القضائي عن بعد، ومنها خدمة الاستعلام التفصيلي عن الدعوى؛ حيث سجلت خلال الفترة الماضية من تاريخ 21/ 7/ 1441هـ وحتى 7/ 9/ 1441هـ، ما يصل إلى 23216 خدمة إلكترونية منفذة.

وأعدّ ديوان المظالم خطة شاملة لاستمرارية العمل عن بعد، من خلال تطوير العديد من الخدمات والأنظمة التقنية التي تمكّن من خدمة المستفيدين عن بُعد، وتتيح لمنسوبي الديوان أداء أعمالهم اليومية بكل يسر وسهولة لضمان تقديم الخدمات للمستفيدين وهم في منازلهم.

الجدير بالذكر أن منصة معين الإلكترونية تُقدّم الكثير من الخدمات القضائية للمستفيدين؛ تيسيرًا عليهم في متابعة كافة إجراءات التقاضي، كما وفّر ديوان المظالم لهذه المنصة البيئة التقنية المتطورة لإنجاز الأعمال المتعلقة بالشأن القضائي، في ظل الإجراءات الاحترازية المعمول بها الآن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

ديوان المظالم منصة معين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منها خدمة الاستعلام.. "معين" تعزز من كفاءة العمل القضائي عن بعد
سبق

أسهمت الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة معين بديوان المظالم، في تعزيز كفاءة العمل القضائي عن بعد، ومنها خدمة الاستعلام التفصيلي عن الدعوى؛ حيث سجلت خلال الفترة الماضية من تاريخ 21/ 7/ 1441هـ وحتى 7/ 9/ 1441هـ، ما يصل إلى 23216 خدمة إلكترونية منفذة.

وأعدّ ديوان المظالم خطة شاملة لاستمرارية العمل عن بعد، من خلال تطوير العديد من الخدمات والأنظمة التقنية التي تمكّن من خدمة المستفيدين عن بُعد، وتتيح لمنسوبي الديوان أداء أعمالهم اليومية بكل يسر وسهولة لضمان تقديم الخدمات للمستفيدين وهم في منازلهم.

الجدير بالذكر أن منصة معين الإلكترونية تُقدّم الكثير من الخدمات القضائية للمستفيدين؛ تيسيرًا عليهم في متابعة كافة إجراءات التقاضي، كما وفّر ديوان المظالم لهذه المنصة البيئة التقنية المتطورة لإنجاز الأعمال المتعلقة بالشأن القضائي، في ظل الإجراءات الاحترازية المعمول بها الآن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
07:12 PM

منها خدمة الاستعلام.. "معين" تعزز من كفاءة العمل القضائي عن بعد

سجلت ما يصل إلى 23216 خدمة إلكترونية منفذة خلال الفترة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أسهمت الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة معين بديوان المظالم، في تعزيز كفاءة العمل القضائي عن بعد، ومنها خدمة الاستعلام التفصيلي عن الدعوى؛ حيث سجلت خلال الفترة الماضية من تاريخ 21/ 7/ 1441هـ وحتى 7/ 9/ 1441هـ، ما يصل إلى 23216 خدمة إلكترونية منفذة.

وأعدّ ديوان المظالم خطة شاملة لاستمرارية العمل عن بعد، من خلال تطوير العديد من الخدمات والأنظمة التقنية التي تمكّن من خدمة المستفيدين عن بُعد، وتتيح لمنسوبي الديوان أداء أعمالهم اليومية بكل يسر وسهولة لضمان تقديم الخدمات للمستفيدين وهم في منازلهم.

الجدير بالذكر أن منصة معين الإلكترونية تُقدّم الكثير من الخدمات القضائية للمستفيدين؛ تيسيرًا عليهم في متابعة كافة إجراءات التقاضي، كما وفّر ديوان المظالم لهذه المنصة البيئة التقنية المتطورة لإنجاز الأعمال المتعلقة بالشأن القضائي، في ظل الإجراءات الاحترازية المعمول بها الآن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

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