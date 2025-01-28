حتى الـ 9 مساءً.. رياح نشطة على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل

تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون هناك رياح نشطة على محافظات: الرايس، ينبع، ينبع النخل؛ تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.