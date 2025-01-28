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حتى الـ 9 مساءً.. رياح نشطة على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل

تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون هناك رياح نشطة على محافظات: الرايس، ينبع، ينبع النخل؛ تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حتى الـ 9 مساءً.. رياح نشطة على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون هناك رياح نشطة على محافظات: الرايس، ينبع، ينبع النخل؛ تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
01:26 PM

حتى الـ 9 مساءً.. رياح نشطة على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل

تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون هناك رياح نشطة على محافظات: الرايس، ينبع، ينبع النخل؛ تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,989
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,763
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,930
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,773

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