أتربة مثارة ورياح .. 4 مناطق على خريطة تنبيهات "الأرصاد"
تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل محافظات عدة وتستمر حتى المساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً لمناطق: الرياض والمدينة المنوّرة والحدود الشمالية والشرقية من حالة أتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية؛ تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً، وتشمل في الرياض: الحريق والخرج والدرعية والزلفي والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحوطة بني تميم ورماح.
كما تشمل في المنطقة الشرقية: الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة، وتشمل رفحاء في الحدود الشمالية، أما في المدينة المنوّرة، فتؤثر في: الحناكية والعُلا والمدينة المنوّرة والمهد.
أتربة مثارة ورياح .. 4 مناطق على خريطة تنبيهات "الأرصاد"
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-01-27
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً لمناطق: الرياض والمدينة المنوّرة والحدود الشمالية والشرقية من حالة أتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية؛ تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً، وتشمل في الرياض: الحريق والخرج والدرعية والزلفي والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحوطة بني تميم ورماح.
كما تشمل في المنطقة الشرقية: الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة، وتشمل رفحاء في الحدود الشمالية، أما في المدينة المنوّرة، فتؤثر في: الحناكية والعُلا والمدينة المنوّرة والمهد.
27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
09:35 AM
أتربة مثارة ورياح .. 4 مناطق على خريطة تنبيهات "الأرصاد"
تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل محافظات عدة وتستمر حتى المساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً لمناطق: الرياض والمدينة المنوّرة والحدود الشمالية والشرقية من حالة أتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية؛ تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً، وتشمل في الرياض: الحريق والخرج والدرعية والزلفي والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحوطة بني تميم ورماح.
كما تشمل في المنطقة الشرقية: الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة، وتشمل رفحاء في الحدود الشمالية، أما في المدينة المنوّرة، فتؤثر في: الحناكية والعُلا والمدينة المنوّرة والمهد.