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أتربة مثارة ورياح .. 4 مناطق على خريطة تنبيهات "الأرصاد"

تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل محافظات عدة وتستمر حتى المساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً لمناطق: الرياض والمدينة المنوّرة والحدود الشمالية والشرقية من حالة أتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية؛ تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً، وتشمل في الرياض: الحريق والخرج والدرعية والزلفي والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحوطة بني تميم ورماح.

كما تشمل في المنطقة الشرقية: الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة، وتشمل رفحاء في الحدود الشمالية، أما في المدينة المنوّرة، فتؤثر في: الحناكية والعُلا والمدينة المنوّرة والمهد.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رياح مثيرة للأتربة حالة الطقس الأرصاد الرياض المدينة المنورة الحدود الشمالية الشرقية

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أتربة مثارة ورياح .. 4 مناطق على خريطة تنبيهات "الأرصاد"
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً لمناطق: الرياض والمدينة المنوّرة والحدود الشمالية والشرقية من حالة أتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية؛ تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً، وتشمل في الرياض: الحريق والخرج والدرعية والزلفي والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحوطة بني تميم ورماح.

كما تشمل في المنطقة الشرقية: الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة، وتشمل رفحاء في الحدود الشمالية، أما في المدينة المنوّرة، فتؤثر في: الحناكية والعُلا والمدينة المنوّرة والمهد.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
09:35 AM

أتربة مثارة ورياح .. 4 مناطق على خريطة تنبيهات "الأرصاد"

تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل محافظات عدة وتستمر حتى المساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,799

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً لمناطق: الرياض والمدينة المنوّرة والحدود الشمالية والشرقية من حالة أتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية؛ تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً، وتشمل في الرياض: الحريق والخرج والدرعية والزلفي والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحوطة بني تميم ورماح.

كما تشمل في المنطقة الشرقية: الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة، وتشمل رفحاء في الحدود الشمالية، أما في المدينة المنوّرة، فتؤثر في: الحناكية والعُلا والمدينة المنوّرة والمهد.

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