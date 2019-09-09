"المسابقات": تأجيل قمة القصيم بين "التعاون" و"الرائد"
قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل لقاء التعاون والرائد في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وذكرت "المسابقات" أن تأجيل المباراة؛ بسبب انشغال ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية من 14 إلى 24 سبتمبر الجاري.
وتم تحديد موعد جديد لقمة القصيم يوم الأربعاء 6 نوفمبر المقبل.
"المسابقات": تأجيل قمة القصيم بين "التعاون" و"الرائد"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-09-09
قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل لقاء التعاون والرائد في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وذكرت "المسابقات" أن تأجيل المباراة؛ بسبب انشغال ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية من 14 إلى 24 سبتمبر الجاري.
وتم تحديد موعد جديد لقمة القصيم يوم الأربعاء 6 نوفمبر المقبل.
09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
04:26 PM
"المسابقات": تأجيل قمة القصيم بين "التعاون" و"الرائد"
قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل لقاء التعاون والرائد في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وذكرت "المسابقات" أن تأجيل المباراة؛ بسبب انشغال ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية من 14 إلى 24 سبتمبر الجاري.
وتم تحديد موعد جديد لقمة القصيم يوم الأربعاء 6 نوفمبر المقبل.